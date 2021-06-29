25年前有遠見 南加逃過乾旱 全靠鑽石谷湖

河濱縣鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）風景秀麗，是南加民生用水最重要的來源。 (MWD)

25年前一項有遠見的水利工程，使南加州 目前在面對連年旱災時，確保民生用水無虞。加州州長紐森5月決定，北加 與中加的41個縣都進入乾旱警戒，唯獨南加未受影響，就算加州已經進入旱期兩年，但民生用水依然正常，但南加民眾仍應節約用水，共渡乾旱難關。

南加逃過乾旱的秘密，全靠河濱縣的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）。1996年完工的人工湖，風景秀麗，耗資20億元，蓄水量達80萬畝呎（acre-feet），大於動工前的南加總蓄水量60萬畝呎。

戴維斯加大（UC Davis）水資源專家Jay Lund說，南加能有鑽石谷蓄水區這種水利工程，只能說是本地得以度過乾旱的決定性因素。他指出，特別是南加居民在2012年至2016年的旱期，已養成節約用水習慣，加上組織、資金與政治決心，讓鑽石谷蓄水區成真，因此就算再碰到五、六年的旱期，南加都應能安然無恙。

這座人工湖長4.5哩、寬2哩，位於河濱縣Hemet附近。當初參與鑽石谷蓄水區興建工程的山崎（Brent Yamasaki），現在已是南加大 都會水務局（Metropolitan Water District，MWD）的區域主管。回想當初花了20億元經費、投入大量人力才能實現的鑽石谷計畫，山崎感慨地說，此地就像是南加的「內海」，就算碰到強震這種天災，鑽石谷也能讓范杜拉至聖地牙哥的1800萬人，半年內都有水能喝。

因此MWD的營運長Deven Upadhyay才敢說，相對於北加、中加，南加供水在未來數年都將相對穩定。他說，除了鑽石谷計畫本身的成功，利用45哩遠的Lake Silverwood作為穩定的供水來源也是關鍵。今年以來的乾旱，也只讓鑽石谷蓄水區的水位下降幾呎，足以呼應MWD的說法，供應南加民生用水只耗損鑽石谷的15%的蓄水量。MWD目前沒有限制民生供水的計畫。

除了供應用水外，鑽石谷還能發電，九具水力發電機組，每具滿載電量達3.3千瓩。另外，在挖掘過程中，還發現了距今7000年前的美洲原住民村落，以及長毛象、樹懶、獅子、駱駝等古生物的化石，目前都保管在MWD興建的博物館中，成為鑽石谷的另一景點。