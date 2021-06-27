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名牌時尚閃購 華人直播帶貨

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯市區25日舉辦某英國品牌的時尚樣品閃購會，價格只是原價三分之一，吸引很多人參與。（記者張宏／攝影）
洛杉磯市區25日舉辦某英國品牌的時尚樣品閃購會，價格只是原價三分之一，吸引很多人參與。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市區25日舉辦某英國品牌的時尚樣品閃購會，因價格只是原價的三分之一，吸引各地民眾參與。但主辦方沒有設置試衣間，不少人當場直接試穿，還有華人代購現場直播帶貨。

（影音來源：記者張宏）

疫情導致物價上漲，通貨膨脹明顯，民眾對打折更加敏感和追捧。在25日上午，位於洛杉磯時尚區的一處建築被租為時尚閃購地點。當天陸續有男女老幼排隊入場，參加Ted Baker的樣品銷售會。

樣品銷售的商品種類豐富。（記者張宏／攝影）
樣品銷售的商品種類豐富。（記者張宏／攝影）

在二樓分隔開兩個空間，一邊是男裝，一邊是女裝。和往年樣品銷售會相比，今年的種類和尺碼更加齊全，幾乎不同尺碼都有，因此現場不再只是時尚達人的地盤，不同體型和年齡的人都能找到自己的好康。現場主要是男女服裝、鞋子、手袋、泳衣、配件等，價格從20元到100元不等。這個價格僅是原價的三分之一，因此很快就聚集了不少人。

男女裝有各自的區域。（記者張宏／攝影）
男女裝有各自的區域。（記者張宏／攝影）

大家聚集在不同的貨架前挑選自己喜歡的衣服，因為主辦方沒有設置衣帽間，很多有經驗的人早就裡面穿好打底，現場直接脫衣試穿，然後在鏡子前排隊看試衣的效果。那些沒有事先準備的人只好用比的。還有華人現場直接做起直播，將挑中的衣服集中拍照，之後連同價格一起發到微信群，如果客人同意購買，就裝到袋子裡，避免被別人搶走，手法快速專業。

一名樣品銷售的常客表示，這次樣品銷售持續一周時間，越到最後折扣會越大，當然可選擇的衣服也會越少。今年的衣服比之前多，尤其是她的尺碼可選擇的餘地很大。可能是因為疫情導致了服裝積壓，但價格比之前貴一些，但是買兩件以上可再打20%折扣，買四件是再有30%的折扣。

樣品銷售的商品種類豐富。（記者張宏／攝影）
樣品銷售的商品種類豐富。（記者張宏／攝影）

華人成小姐專程來買衣服，她說，這個品牌市價一般在200多元左右，樣品銷售只要幾十元。除了買自己的尺碼，她還打算買一些配件和其他尺碼的衣服，然後放在網路上出售，可貼補自己的開銷。

樣品銷售的商品種類豐富。（記者張宏／攝影）
樣品銷售的商品種類豐富。（記者張宏／攝影）

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