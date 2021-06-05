3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

洛杉磯縣核桃高中（Walnut High School）華裔女生張家馨（Joanne Chang），6月底將奔赴美國陸軍西點軍校 （U.S. Military Academy at West Point）就讀。雖然她同時也被海軍官校、空軍官校和幾所加州大學（UC）分校錄取，但是因為她的理想是在未來的軍旅生涯中成為一名成功的領導者，相信西點軍校是最好的選擇。

高中立志報考軍校

張家馨在核桃高中畢業典禮上與父母合影。（家長提供）

張家馨說，西點軍校培養學員的領導技能享有盛譽。在未來的世界裡，無論技術如何進步，任何項目、任何團體活動和任何政府政策的制定過程，仍需要由人領導。

從高中九年級起，張家馨就立志去一所美國的軍事學院深造。因為，軍校以培養領導者而聞名，對她很有吸引力。她也深知，申請軍校必須保持學術成績優秀、身體素質良好、領導能力出眾，才可能被軍校錄取。因此，她開始為自己創建一份具有競爭力的簡歷，展現未來軍校學員的價值。而且，她的哥哥Julian也是西點軍校2023屆學生，兄妹同校傳為佳話。

張家馨的哥哥Julian(右)也是西點軍校2023屆校友。（家長提供）

學業優秀體格強健

在高中期間，張家馨一直以榮譽課程和AP課程來挑戰自己的學業。她選修的課程負荷量很重，必須要加倍努力才能完成，同時打造個人最有進取意願的最佳狀態。高中四年每年名列學術榮譽榜，學業平均成績（GPA）3.92， 加上榮譽課程學分高達4.30，SAT考分也很亮麗。

軍校不同於普通大學，對於申請人的身體素質要求很高。在高中期間張家馨參加了多項運動（籃球、壘球和田徑），接受訓練提高體能。此外，她還加碼自我體力訓練，增加整體力量。

社區服務展現能力

張家馨是核桃高中優秀畢業生。（家長提供）

展現領導能力和參與社區服務，也是申請軍校的重要條件。張家馨曾在目前已退休的國會眾議員 羅伊斯 (Ed Royce) 的競選活動擔任實習生，經歷美國政治運作模式。

青年教會領袖與墨西哥San Quintin一個名為「去墨西哥的使命」非營利組織合作，幫助用水泥和磚塊建造一座教堂，開展了教堂外展活動，並參加職業聖經學校。 在六天內，她平均完成了54小時的社區服務。

張家馨每週兩次為鑽石吧華人社區 (DBCC) 的十名5至7年級學生擔任籃球助理教練，訓練他們的基本技能，並一起制定比賽計劃。作為青年教會教師助理，她負責領唱歌曲、演奏樂器（鋼琴、吉他、小型四弦吉他），以及為5至8年級學生閱讀聖經故事。

議員推薦三大軍校

申請軍校還需要學生所在選區的國會議員提名 ，張家馨住在加州第39選區內，必須向時任的國會眾議員喜吉利（Gil Cisneros）的提名委員會提供一套完整的個人資料接受審查，如果委員會認為申請人有足夠競爭力才會面試。申請資料包括優秀的學習成績、領導經驗、課外活動、社區服務、體育技能和個人論文。

張家馨獲得國會眾議員提名委員會向全部三大軍事學院（西點軍校、海軍官校、空軍官校）推薦，她被告知申請資料極具競爭力。而且，她還獲得加州聯邦參議員范士丹 (Diane Feinstein) 提名，推薦她到西點軍校。她覺得這是自己莫大的榮幸。

在一年多時間的軍校申請過程中，張家馨接受了西點軍校招生官員和選區國會眾議員的提名委員會約談，她從中學會了如何培養耐心、主見和信心，塑造職業軍人必須擁有的素質。張家馨打算在西點軍校主修法律或數學，但仍有一年時間可以考慮。