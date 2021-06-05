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洛縣聖蓋博加入 反賈斯康增至17城市

記者丁曙／聖蓋博市報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康面對越來越多的城市不信任。（洛杉磯縣檢察長官網）
洛杉磯縣檢察長賈斯康面對越來越多的城市不信任。（洛杉磯縣檢察長官網）

聖蓋博市（City of San Gabriel）是洛杉磯縣華人聚居社區，包括有三位華裔成員的市議會，6月1日以四比一票決通過了對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）的不信任決議案（No confidence Resolution）。迄今洛杉磯縣已有17個城市通過了類似提案，其中包括五個華人聚居城市。

聖蓋博市對賈斯康不信任案由市議員哈靈頓（Harrington）提議、華人市長廖欽和（Chin Ho Liao）、副市長丁言愉（Tony Ding）都投下了贊成票。丁言愉表示，聖蓋博市議會第 21-19 號決議案指出，市府將公共安全和保護社區放在首位，聖蓋博市在其通過的2021年立法平台中，強調支持公共安全政策，預防和減少犯罪活動，並且支持加州人民通過立法和投票倡議程序制定了刑事司法系統。但是，賈斯康違反加州立法和投票倡議程序，並且將公眾安全置於危險之中。

賈斯康在2020年12月7日宣誓就職以後，發布了九項特別指令自2020年12月8日生效，隨後又提出兩項修正案，概述了洛杉磯縣地檢署的新政策和程序。這些改革措施包括取消對某些犯罪的現金保釋，限制對輕罪指控的起訴，停止加強量刑等。這些特別指令與加州立法機構頒布的州法律，以及旨在預防和起訴犯罪並保護公眾的立法投票倡議程序相矛盾。

聖蓋博市議會通過對賈斯康不信任決議案。（市府官網）
聖蓋博市議會通過對賈斯康不信任決議案。（市府官網）

聖蓋博市會議認為，地方檢察長重組或修改的司法政策，必須與加州法律保持一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。因此，聖蓋博市市議會投票通過決議案，作出三項決定。

第 一，聖蓋博市強烈確認對洛杉磯縣地方檢察長賈斯康的不信任投票，並指示工作人員將決議發送給適用的和感興趣的單位和團體。

第 二，聖蓋博市要求賈斯康撤銷自2020年12月7日上任以來發布的每一項特別指令，這些指令違反州法律、破壞選民批准的倡議案並且危及公共安全。

第三，聖蓋博市堅持認為，賈斯康應維護加州的法律，無論這些法律是由州立法機關還是該選民通過的，並且要求他不再發布與加州法律相抵觸的特別指令。

目前，洛杉磯縣已有五個華人城市通過類似決議案，包括亞凱迪亞（Arcadia）、鑽石吧（Diamond Bar）、羅斯密市（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）、天普市（Temple City）。

聖蓋博 洛杉磯 加州

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