鑽石吧女死者搬過11次家 鄰居讚挺會交際

鑽石吧 雙屍命案中的女受害人Loretta Ho，近年在南北加州 之間先後11次搬家，而同為死者的兒子、23歲男受害人Edward Kwan，並沒有出現在其親屬名單上，讓人感到蹊蹺。

根據收費的個人資訊網站www.whitepages.com，Loretta Ho出生於1967年8月，除2016年與時年55歲的Steven K. Kwan共同買下鑽石吧Kiowa Crest街1500號街區四房兩浴、1952平方呎、地大1萬4009平方呎的獨立屋。這些年她先後11次搬家，住地包括北加州的奧克蘭、佛瑞蒙、Burlingame、San Mateo，和南加州的安大略、波莫那、奇諾和鑽石吧等地。不過其登記在案的親戚和家人以及緊急聯絡人名單中，並沒有出現兒子Edward Kwan的名字。

據受害人的一位華人女鄰居表示，疫情期間因爲大家一起走路鍛煉，所以認識女受害人。女受害人會講粵語，但很多時候講國語。據她所知，Loretta Ho是單親母親，性格開朗，有一個成年的孩子，但她從來沒有見過這個孩子。

女鄰居表示，令她感覺奇怪的是，死者自稱離婚、單身，但住家前門最近經常停放多輛汽車 ，常常同時有三、四輛汽車停靠在她家門前便道上，包括一些小卡車，有時汽車甚至停到鄰居草坪上，也因此引起鄰居側目。

她表示，一起走路的鄰居女伴，曾因爲有時很久沒有見到她，會問起原因，受害人當時解釋說她有時候回家晚，所以和大家錯過。「看去上她挺會交際的」。大家也不好意思問她從事那行工作，但似乎感覺她是不用為錢發愁的那種人。

另一名華人女鄰居說，受害人住家隔壁的一位男屋主，被鄰居認為較難相處，但受害人卻能讓他幫忙起牆種花，讓大家刮目相看。