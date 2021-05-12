跳槽改去建大麻屋 加州裝修業缺工人

大麻種植業利潤豐厚，引不少裝修工人轉行。（Pexels）

加州 房地產市場火熱，人們購房的熱情即使在疫情 期間也沒有減退。購房熱帶動了裝修業，裝修工人的業務量飆升，收入也水漲船高。但就在如今的裝修旺季，卻有許多裝修工跳槽去了另一行，這一行薪水和需求量竟比普通房屋裝修還要高。

南加州華人 裝修公司「A加Home Improvement」負責人張先生說，疫情期間業務量確實有所上升，最忙的時候整個裝修隊輪流工作連續兩個月都沒有停過，「整體來說（業務）多了30%。」

裝修工人業務量增加，有時會同時在多處住宅施工。羅蘭岡（Rowland Heights）和泰歐美傢俱負責人Jerry表示，他認識的一個人在鑽石吧近期買了房子。業主為了留住工人，縮短施工期，寧願多花錢每天讓工人有事情做，以留住工人專注他家的裝修。裝修業繁忙不僅是購房熱導致，很多民眾在疫情期間宅在家，希望提升家裡環境，做重修裝修。

「A加Home Improvement」負責人張先生說，因為工人業務量提升，工資也隨之上漲約30%。然而就是這樣一個賺錢的好時機，卻有很多工人流向其他地方；有很多裝修小工，都去了大麻種植業蓋大棚和房子。這一行起步價每天就有200元，而普通裝修業最低每天100元。因此吸引了大批裝修業「小工」。

他說，現在裝修業幾乎都沒有一天100元的裝修工了，工人越來越難找。

加州的大麻業增長很快，根據Cannabis Business Plan網站數據，自2016年11月8日加州通過娛樂用大麻法案後，截至2021年1月，加州共批准了1萬張各類娛樂用大麻營業執照。在2020年，加州零售店共售出價值44億元的大麻產品，比2019年銷售猛增近50%。2020年加州銷售量佔了全美總銷量的27%。

大麻業能夠吸引大批民眾從事，很重要的一個原因就是該行業錢來得快。根據一位大麻業者，大麻豐厚的利潤近幾年吸引了很多人參與，尤其是低收入群體。還有整個裝修隊改行做大麻生意。但大多數都是違法的大麻生意。華人尤其喜歡在社區中找房子種大麻。

根據鄧洪律師事務所資料，有熟悉非法大麻業的人士透露，一株大麻在黑市交易可達近千元，淨利潤在六成以上，而種植大麻需要佈設照明和排風管線等，因此大麻屋的所有人便會發包找裝修隊搭設，通常一個工程大概幾天就能完成，裝修工就可以賺入5000至6000元收入，因此也有不少華人裝修隊投入其中。