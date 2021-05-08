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旅館運營好轉 入住率2位數 周末火爆時超過85%

記者張宏／洛杉磯報導
旅館提供咖啡機和一次性紙杯。（讀者提供）
旅館提供咖啡機和一次性紙杯。（讀者提供）

進入5月全美疫情趨緩，加州也將取消橙色等級限制，這對旅館業來說無疑是最大好消息。不少華人業者感慨，經過一年多個位數的入住率，現在終於能看到兩位數入住率，尤其是臨近海邊和旅遊景點附近旅館復甦最快，統計顯示在熱門區域比去年同期至少有一倍的增長。

據STR公司統計，截至今年3月，和去年同期相比，美國旅館平均房間收入上升34%，其中加州上升25.8%。隨著疫情好轉，經濟復甦，加州郊外旅行區域回升速度最快，海邊城市的旅館目前比較受歡迎，如聖塔芭芭拉（Santa Barabra）旅館房間收入比去年同期上漲110%，聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）比去年同期上漲144%。

旅館業者李德楊在橙縣爾灣的旅館最近迎來了兩位數的入住率，他表示，現在周末火爆的時候，入住率能超過85%，這可是一年多沒看到的數字。去年疫情嚴重的時候，旅館入住率只有個位數，現在周末基本能超過50%，平時也有20%到30% 。旅館的員工也根據住房率上升不斷回流。不過現在客源基本是本地人，要等航空公司大面積恢復才會帶來更多的商務客人。目前開會只准許容納200人，希望未來能達到500人。

他說，旅館為鼓勵員工打疫苗，還每人獎勵100元，同時旅館還購買清潔用品和做員工消毒培訓。和關門倒貼錢相比，能開門這些支出就不算什麼。 現在大家都希望夏天能帶來更多的客人。

旅館業者汪蔚興表示，旅館的復甦節奏會根據區域有所不同，短途旅遊現在流行，其他地方回升也不錯，但是主要客源是商務旅行及迪士尼周邊旅館，和去年同期相比還是下滑，因為這些地方的經濟行為還未完全恢復，迪士尼樂園4月底才開園，要等一段時間才能看到明顯改變。對於今年夏天的情況，旅館業者希望有報復性消費，期待人潮出現。所以旅館業者多數都在做準備工作，旅館和餐廳不同，旅館大家都有獨立空間，主要注意進出和公共場合的消毒問題。尤其是連鎖旅館都有專門的指導方針，比如間隔時段和消毒動作如何完成等固定規則。個人經營的旅館大部分也比較小心，大家現在消毒意識都比較強。

他說，因為疫情挺不住關閉的旅館有，但是不多，畢竟有政府的補助支持。相信未來隨著經濟重啟，旅館的入住率也能逐步恢復正常。

旅館 疫情 加州

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