我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

爾灣華裔夫違禁制令殺妻 曾持大量大麻被捕

本報記者╱爾灣報導
嫌犯白雲龍。（爾灣警局提供）
嫌犯白雲龍。（爾灣警局提供）

橙縣爾灣市（Irvine）警方5日表示，4日在爾灣發現一名女性死亡的兇殺案，已逮捕嫌犯、42歲的白雲龍（Yunlong Bai，譯音）。他是死者的先生，死者生前曾透過法院對他頒布禁止靠近的禁制令（ restraining order）。

爾灣警局5日在新聞稿中指出，橙縣一名緩刑官4日接到緩刑人員白雲龍打來的電話，說他殺死了妻子，將在他的住所內等待警察。緩刑官立即通知爾灣警察局（IPD），而後者的調度員派出多名員警前往該住所，在裡面找到了白雲龍和另一名男性。他們還在廚房地板上發現一名女受害者，後者有外傷跡象，似乎已經死亡。橙縣消防局（OCFA）人員協助並確認了該名婦女已死亡。

根據爾灣警局發言人Karie Davies稍早指出，4日下午近1時，警察據報趕到Royal Oak街、Eagle Creek街以東一個叫做「紅蘋果」（Red Apple）的住宅區。初步調查顯示，該案是家庭糾紛衍生的暴力事件。

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區...
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

橙縣警局法醫辦公室將對死者屍檢以確定死亡原因。受害者被確定為33歲的陳超（Chao Chen，譯音），她與白雲龍結婚13年。爾灣警局偵探確定該家庭中的第二名男性只是租用了一個房間，並沒有參與兇殺。白雲龍因謀殺被捕，被送到橙縣監獄羈押，保釋金113萬元。

據悉，在命案發生的前幾個月，白雲龍因暴力行為被捕，法院並下達禁止他靠近其妻的禁制令。根據公開紀錄，白雲龍2020年10月12日被控毆打的罪名，並訂5月6日因違反假釋罪出庭。

另有一種說法是，去年10月時，白雲龍違反禁制令對陳超實施家庭暴力，遭刑事追究。11月他認罪，隨後遭判三年緩刑，120天監禁和八小時社區勞動。而4日，正在緩刑期的白雲龍則向橙縣緩刑官致電，自首稱殺死了妻子。

同時，陳超過去曾分別在2020年11月16日，和今年的4月2日，在法院尋求她丈夫靠近她的禁制令。

另有消息來源顯示，白雲龍和陳超在聖蓋博谷地區多個地點租屋居住過，早在2018年並因持有大量大麻在德州曾被抓捕。當時倆人從南加艾爾蒙地市運送了超過385磅的大麻前往亞特蘭大。白雲龍和陳超以亞凱迪亞市的一處租屋，註冊了兩家貨運公司。

爾灣警局呼籲任何人如有與此調查相關的任何信息，請致電949-724-7233，與John Sanders偵探聯繫，或發送電子郵件至：[email protected]

爾灣 橙縣 警察

上一則

疫情雖緩 日用品、油價、機票統統漲 秋季前難回軟

下一則

洛縣迎黃色級別 進入疫情最寬鬆防疫管制

延伸閱讀

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

橙縣確診人數仍不達標 維持橙色級別

橙縣確診人數仍不達標 維持橙色級別
南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿
爾灣市傳兇殺案 1女死2男遭留置

爾灣市傳兇殺案 1女死2男遭留置
橙縣免預約 可直接到疫苗中心打針

橙縣免預約 可直接到疫苗中心打針
涉綁架、攻擊 橙縣爾灣情侶檔被捕

涉綁架、攻擊 橙縣爾灣情侶檔被捕

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世