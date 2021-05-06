爾灣華裔夫違禁制令殺妻 曾持大量大麻被捕

嫌犯白雲龍。（爾灣警局提供）

橙縣爾灣 市（Irvine）警方5日表示，4日在爾灣發現一名女性死亡的兇殺案，已逮捕嫌犯、42歲的白雲龍（Yunlong Bai，譯音）。他是死者的先生，死者生前曾透過法院對他頒布禁止靠近的禁制令（ restraining order）。

爾灣警局5日在新聞稿中指出，橙縣一名緩刑官4日接到緩刑人員白雲龍打來的電話，說他殺死了妻子，將在他的住所內等待警察 。緩刑官立即通知爾灣警察局（IPD），而後者的調度員派出多名員警前往該住所，在裡面找到了白雲龍和另一名男性。他們還在廚房地板上發現一名女受害者，後者有外傷跡象，似乎已經死亡。橙縣消防局（OCFA）人員協助並確認了該名婦女已死亡。

根據爾灣警局發言人Karie Davies稍早指出，4日下午近1時，警察據報趕到Royal Oak街、Eagle Creek街以東一個叫做「紅蘋果」（Red Apple）的住宅區。初步調查顯示，該案是家庭糾紛衍生的暴力事件。

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

橙縣警局法醫辦公室將對死者屍檢以確定死亡原因。受害者被確定為33歲的陳超（Chao Chen，譯音），她與白雲龍結婚13年。爾灣警局偵探確定該家庭中的第二名男性只是租用了一個房間，並沒有參與兇殺。白雲龍因謀殺被捕，被送到橙縣監獄羈押，保釋金113萬元。

據悉，在命案發生的前幾個月，白雲龍因暴力行為被捕，法院並下達禁止他靠近其妻的禁制令。根據公開紀錄，白雲龍2020年10月12日被控毆打的罪名，並訂5月6日因違反假釋罪出庭。

另有一種說法是，去年10月時，白雲龍違反禁制令對陳超實施家庭暴力，遭刑事追究。11月他認罪，隨後遭判三年緩刑，120天監禁和八小時社區勞動。而4日，正在緩刑期的白雲龍則向橙縣緩刑官致電，自首稱殺死了妻子。

同時，陳超過去曾分別在2020年11月16日，和今年的4月2日，在法院尋求她丈夫靠近她的禁制令。

另有消息來源顯示，白雲龍和陳超在聖蓋博谷地區多個地點租屋居住過，早在2018年並因持有大量大麻在德州曾被抓捕。當時倆人從南加艾爾蒙地市運送了超過385磅的大麻前往亞特蘭大。白雲龍和陳超以亞凱迪亞市的一處租屋，註冊了兩家貨運公司。

爾灣警局呼籲任何人如有與此調查相關的任何信息，請致電949-724-7233，與John Sanders偵探聯繫，或發送電子郵件至：[email protected]。