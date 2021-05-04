建材飆漲 木板1片10元→58元

通貨膨脹加運输受疫情影響，建材大漲價，裝修成本增加。（讀者提供）

通貨膨脹 加上海上運輸受疫情 影響，導致建材大漲價，屋頂木板一片從十元漲到58元，讓華人 業者苦不堪言。建材以木材漲價最多且波動很大，因此施工報價只能兩周更新一次。

華人營建公會會長姜曉東表示，建材在過去一年多漲幅嚴重，屋頂木板材料，去年3月才十元一片，之後6月是15元，現在是48元一片，還有傳言說漲到58元。各種建材尤其是木材漲得最多，木板材料漲了至少兩倍，木結構框架立柱橫樑漲了一倍，櫥櫃和地板也都大幅漲價。而且現在做估價都有期限，只能兩星期有效。因為現在建材不是半年漲一次，而是一個星期漲一次。

他表示，建材漲價呈長期趨勢，短期不會回落。漲價原因一方面是因為貨幣貶值通貨膨脹，一方面是櫥櫃從中國進口課徵的關稅比較高，只能去東南亞國家生產。另外因為疫情房地產逆勢上揚，大家有更多時間做裝修，把花在旅遊和餐飲的消費轉移到裝修，因此裝修比平時更忙。但一些建築工人在家領失業救濟更舒服，不願意出來幹活，建築人力減少，且人力成本也大幅增加。

有一個客人去年7月在新港灘房子裝修估價是12萬元左右，但是如今等圖紙批准和許可拿到，建材價格上漲，估價上升到14萬元到15萬元。如果只是普通裝修不涉及廚房翻新，就便宜一些。

疫情期間裝修進度也大幅拉長。（讀者提供）

裝修業者郭先生表示，現在建材漲價的確很猛，所有材料都漲了20%到50%。但他認為主要原因是貨櫃進不來，導致奇貨可居。目前的價格只是短期上揚，因為如果現在價格成為常態，能負擔的人很少。

疫情期間裝修進度也大幅拉長，華人王女士去年買新房，已裝修大半年還沒完工。她說，現在裝修工人都不願意出來工作，主要是擔心被傳染。她的房子是空房子，裝修工人還比較安心，如果有人住的房子，裝修工作根本沒人接。人手不足導致裝修進程被一直延後，買的義大利家具好幾個月都沒運到。家電也在漲價，冰箱洗碗機之類，同一牌子和型號，比去年年初漲了好幾百元都不止。