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盧燕稱讚趙婷：作品很淳樸 鏡頭非常美 是中國人的驕傲

記者邵敏╱洛杉磯報導
知名華裔演員盧燕劇照（維基百科）
知名華裔演員盧燕劇照（維基百科）

趙婷以「無依之地」(Nomadland)榮獲第93屆奧斯卡最佳導演獎，是繼李安之後第二位獲得最佳導演獎的華人。知名華裔演員盧燕受訪指出，趙婷獲獎是全球華人的榮光。

「趙婷是我們中國人的驕傲，她這麼年輕。我曾經支持過很多女性導演，希望她們能出人頭地，但華裔女性導演榮獲這樣的榮譽趙婷是第一人。我很高興她的作品能被承認，不光是奧斯卡最佳影片，還有其他眾多獎項。」

今年94歲高齡的盧燕，是一位多年來活躍於中國大陸、香港、台灣和美國的知名演員及製片人，曾三次獲得金馬獎，她的作品《喜福會》、《末代皇帝》 、《姨媽的後現代生活》、《如夢之夢》等都廣為人知。同時，盧燕還是奧斯卡金像獎首位華裔終身評委，她30多歲開始隻身闖蕩好萊塢，與今年39歲的趙婷有著某種相似之處。

「趙婷的作品拍得淳樸，沒有絲毫做作，整部影片都是內心真實的表達，如實質樸地展現現實情況，影片中這些人的生活、思想都真誠呈現，鏡頭也非常美。趙婷是個好導演，這樣的人才很難得，希望她今後能繼續多拍真實呈現人性、表達現狀的電影。」

在盧燕自身的藝術成就中，她也一直追求真實表達人性的作品。經典名劇《洋麻將》在百老匯上演幾百場，先後被譯成多國語言版本，而中文譯本就是盧燕撰寫。「我在上世紀80年代翻譯洋麻將，當時就是有感而發。」《洋麻將》講述兩位歷盡人生坎坷，被社會、家人遺棄的孤寡老人，在一起玩紙牌打發時光的淒涼晚景。

盧燕說：「多年前，這部作品並不被國人理解，他們認為美國老人住大房子很幸福。其實美國老人很孤獨，現在中國孤寡老人也越來越多。我就想通過作品告訴人們，擁有好的物質生活並不是幸福，幸福是一家人團聚一起，兒孫滿堂，親情最可貴。」

今年，盧燕翻譯了王爾德（Oscar Wilde）的經典作品「少奶奶的扇子」，「這是一部關於母愛的片子，將在今年底或明年母親節獻演。故事的女主角以為丈夫有外遇，不能容忍。在另外一個男人對她表示好感時，心生出軌念頭，母親及時將她從錯誤的決定中拉回來，重新回歸家庭。」

知名華裔演員盧燕：趙婷是中國人的驕傲。(Getty Images)
知名華裔演員盧燕：趙婷是中國人的驕傲。(Getty Images)

盧燕已將譯本交給之前合作過「如夢之夢」的劇團。「如夢之夢」是導演賴聲川的史詩級話劇，兩年前，92歲的盧燕曾參演該劇。目前，盧燕翻譯的新劇「少奶奶的扇子」正在排練中，期待與觀眾的見面。

知名華裔演員盧燕：趙婷是中國人的驕傲。（路透社）
知名華裔演員盧燕：趙婷是中國人的驕傲。（路透社）

趙婷 導演 美國

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