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餐飲業復興基金3種計算方法 不同時間營運適用不同

記者謝雨珊／洛杉磯報導
餐飲業復興基金 （RRF）將於5月3日美西時間上午9時正式開放申請。（美聯社）
餐飲業復興基金 （RRF）將於5月3日美西時間上午9時正式開放申請。（美聯社）

聯邦小企業管理署（SBA）286億元餐飲業復興基金 （Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF）將於5月3日（星期一）美西時間上午9時開放申請。SBA在官網上釋出三種方法計算可取得RRF基金的數字。會計師張青強調，在不同時間開始營運的餐飲業者，適用於不同的計算方法； 在2020年領到任何基金或貸款都不算在「總銷售收入」內。

張青介紹第一種方法適用於2019年之前就開始營運的餐飲企業，他們只要將2019年總銷售收入減掉2020年總銷售收入，再減去第一輪及第二輪取得的PPP貸款，計算結果便是可拿到的RRF金額。舉例來說，A實體餐飲業在2019年總銷售額為300萬元，2020年總銷售額只剩100萬元，第一輪及第二輪PPP加起來為60萬元，A實體餐飲業可取得140萬元RRF。

至於同家餐飲每個分店最多只能領到500萬元，且同家餐飲最多只能領到最多1000萬元。

第二種方法適用於在2019年某時段才開始營運的餐飲企業。假設B餐飲企業在2019年10月才開始營運，計算方式為10、11、12月共三個月的總銷售收入，除以三再乘上12，減掉2020年總銷售收入，再減掉第一輪及第二輪的PPP貸款，計算結果便是RRF金額。

第三種計算方法則適用於在2020年1月1日以後才開始營運，也包括已在計劃但至今仍未營運的餐飲業者。張青說，只要在2020年1月1日起至2021年3月10日期間，餐飲業者所產生的花費，減掉同期間的總銷售收入，再減掉第一輪及第二輪加起來的PPP貸款，計算結果為可取的RRF基金。

許多會計師認為，比照PPP貸款瘋搶申請的狀況，這波基金估計將在非常短的時間內被搶光。因此建議，有興趣的商家應盡快準備好申請資料，開放時便可上SBA網站 (https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund) 申請。

申請過程必須上傳準確完整的信息，不得有失誤，否則可能影響申請結果。業者也可打電話申請，但申請過程會比較慢。總之建議業者事先諮詢清楚並備齊資料，千萬不可錯過這次大好機會。

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