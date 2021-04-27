有效連署達標 罷免紐森成案 預計今年底前投票

罷免加州州長紐森的簽名數目已經確認達到合法門檻，罷免州長選舉已告成軍。（網絡圖片）

罷免加州 州長紐森 （Gavin Newsom）簽名，經過各縣和州務卿辦公室核對後，29日宣布有效簽名達到成案的門檻，逾149萬5709個簽名確認有效，符合紐森當選州長得票數的12%。州務卿韋伯（Shirley Weber）說，預計罷免選舉會在今年底前舉行。但她並未明確給出日期。

與此同時，罷免州長與反罷免陣營繼續角力，雙方都在努力籌款，在網路上比拚聲勢。紐森最近幾周發起反罷免行動，近來每天獲得超過5000筆網上捐款。

曾於2018年因支持提高汽油稅遭罷免下台的加州現任民主黨州參議員紐曼（Josh Newman）提出SB663提案，在未來任何的罷免運動中，只要參與選民人數多於5萬人，遭罷免者就有權，獲得所有簽署支持罷免的選民姓名、住址等個人身分信息；提案也希望賦予遭罷免者權利，可根據所獲得的選民個資，聯繫與勸說選民改變心意、撤回罷免簽名。但紐曼的是案被轟「黑手黨式地恐嚇民意」。

根據加州罷免紐森官方網站https://recallgavin2020.com/action-plan消息，從2020年6月10日啓動罷免紐森簽名行動，到2021年3月17日共獲211萬7730個簽名，其中196萬4203個簽名已由一家獨立第三方機構先驗證，再交由各縣選務處和州務卿辦公室再次確認。

在完成核實簽名後，簽名支持罷免的選民有30個工作天的「冷靜期」，考慮確定支持罷免或撤回簽名。然後，縣選務處進行第二次驗證，再次確定剩下的簽名數目是否足夠。若罷免支持簽名確定達標，州政府會提出成本預算 ，並通過加州立法預算委員會審核，這段時間約為30個工作天。最終獲批後，副州長就可以定出一個罷免選舉日期。罷免選舉日期不能早於宣佈日的60天，且不能遲於80天。

在罷免特別選舉中，加州選民需要勾選兩個選項。首先，選民要回答是否同意罷免紐森，填選「贊成」還是「反對」；第二個選項是選擇由誰取代紐森。按照加州選舉法，被罷免的現任官員，不能再參加罷免選舉，因此紐森的名字不會出現在罷免選舉第二個選項名單中。

共和黨有意參加罷免選舉的候選人名單日益清晰，包括好萊塢真人秀主持人、前奧林匹克十項全能冠軍、變性人凱特琳‧詹納（Caitlyn Jenner）。

民主黨方面，雖然目前表現出高度黨内團結，但政治觀察人士表示，包括副州長Eleni Kounalakis、由紐森從州務卿推上加州聯邦參議員位置的Alex Padilla等，都很可能已在鴨子划水。