17歲富二代撞死人免坐牢 家屬氣炸討公道

車禍發生後受害者家屬要求司法公正。（NBC新聞截圖）

「千萬富翁、藍寶堅尼（Lamborghini）跑車、街頭賽車 撞死人、17歲」。這些因素加上一起，等於在洛杉磯 縣撞死人不用坐牢。這就是美國的刑事司法制度的現實，但憤怒的家屬拒不接受，要求洛杉磯縣檢察長辦公室和警方還給死者一個公道。

洛杉磯市一位千萬富翁的17歲兒子，4月23日在法庭上，對高速撞車導致的車輛過失殺人起訴認罪，該事故導致一名妙齡女子在2月死亡，根據這項與檢方達成的認罪減刑協議，被告可獲判從緩刑，到最多留置在少年營（juvenile camp）九個月的處罰。該青少年開庭後，被限制在家中，直到6月下一次出庭為止。

詹姆斯·胡里（James Khuri）是洛杉磯擁有數家房地產、電子商務公司的千萬富翁。他17歲的兒子日前在英格伍少年法庭（Inglewood Juvenile Court）認罪，於2月17日下午5時，駕駛藍寶堅尼(Lamborghini)運動功能車時，於Olympic大道和Overland大道交口附近，撞上32歲駕駛人莫妮克·莫諾茲（Monique Munoz）的Lexus汽車。

警方曾表示，藍寶堅尼當時的速度幾乎是賽車速度，强大的衝擊力幾乎將受害人的汽車撞成兩半，受害人當場死亡。

根據承辦檢察官在法庭上的說法，這名青少年在案發前與一個女性朋友「賽車」，並在發生致命撞車前急轉直駛。藍寶堅尼撞擊受害人莫諾茲的時速為每小時106哩。這名青少年也因不涉及生命的傷勢受傷住院。

檢察官在法庭上曾確認，這名少年曾在比佛利山超速駕駛，此前曾兩次被捕，包括在2020年10月，警察 發現他在城市街道上以每小時72哩行駛。他在三週後第二次違規後，其擁有的藍寶堅尼被扣押，他的臨時駕駛證（該證件要求成年人一直與他同在車內）也被暫停。

根據被告辯護律師馬克·韋克斯曼（Mark Werksman），正式判刑可能在8月宣布，他說，即使是成年受審者，根據加州法律，對被定罪是車輛過失殺人行為，最高刑罰是入獄六年。但由於該青少年沒有犯罪記錄，且未成年，因此不可能被判處最高刑責。

但是，韋克斯曼強烈否認他的客戶「賽車」的說法。他還說，他的客戶非常後悔，並向受害人的家人道歉，且曾和他的母親在法庭上公開哭泣。他甚至懷疑這名17歲的年輕人是否會「再次開車」。洛市警局發言人在撞車事故發生後約三週時曾表示，這名青少年沒有參加過街頭賽車。

受害人的親友案發後一再指責警察和檢察官，因為肇事青少年父親的財富和影響力，對肇事人進行了不同的對待。

23日開庭時，受害人莫諾茲的幾十個親友在法庭外示威，舉著牌子暗示，該青少年應該以成年人身分受審，或其父親也應該承擔刑事責任。他們高喊著「還莫妮克正義！」受害人的叔叔理查德·卡蒂埃（Richard Cartier）在法庭外表示，除非涉事的青少年入獄，否則他不會感到正義伸張。「我希望他的父親感到兒子已經離開了多年，因為莫妮克是永遠的離開了我們」。