我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

17歲富二代撞死人免坐牢 家屬氣炸討公道

本報記者／洛杉磯報導
車禍發生後受害者家屬要求司法公正。（NBC新聞截圖）
車禍發生後受害者家屬要求司法公正。（NBC新聞截圖）

「千萬富翁、藍寶堅尼（Lamborghini）跑車、街頭賽車撞死人、17歲」。這些因素加上一起，等於在洛杉磯縣撞死人不用坐牢。這就是美國的刑事司法制度的現實，但憤怒的家屬拒不接受，要求洛杉磯縣檢察長辦公室和警方還給死者一個公道。

洛杉磯市一位千萬富翁的17歲兒子，4月23日在法庭上，對高速撞車導致的車輛過失殺人起訴認罪，該事故導致一名妙齡女子在2月死亡，根據這項與檢方達成的認罪減刑協議，被告可獲判從緩刑，到最多留置在少年營（juvenile camp）九個月的處罰。該青少年開庭後，被限制在家中，直到6月下一次出庭為止。

詹姆斯·胡里（James Khuri）是洛杉磯擁有數家房地產、電子商務公司的千萬富翁。他17歲的兒子日前在英格伍少年法庭（Inglewood Juvenile Court）認罪，於2月17日下午5時，駕駛藍寶堅尼(Lamborghini)運動功能車時，於Olympic大道和Overland大道交口附近，撞上32歲駕駛人莫妮克·莫諾茲（Monique Munoz）的Lexus汽車。

警方曾表示，藍寶堅尼當時的速度幾乎是賽車速度，强大的衝擊力幾乎將受害人的汽車撞成兩半，受害人當場死亡。

根據承辦檢察官在法庭上的說法，這名青少年在案發前與一個女性朋友「賽車」，並在發生致命撞車前急轉直駛。藍寶堅尼撞擊受害人莫諾茲的時速為每小時106哩。這名青少年也因不涉及生命的傷勢受傷住院。

檢察官在法庭上曾確認，這名少年曾在比佛利山超速駕駛，此前曾兩次被捕，包括在2020年10月，警察發現他在城市街道上以每小時72哩行駛。他在三週後第二次違規後，其擁有的藍寶堅尼被扣押，他的臨時駕駛證（該證件要求成年人一直與他同在車內）也被暫停。

根據被告辯護律師馬克·韋克斯曼（Mark Werksman），正式判刑可能在8月宣布，他說，即使是成年受審者，根據加州法律，對被定罪是車輛過失殺人行為，最高刑罰是入獄六年。但由於該青少年沒有犯罪記錄，且未成年，因此不可能被判處最高刑責。

但是，韋克斯曼強烈否認他的客戶「賽車」的說法。他還說，他的客戶非常後悔，並向受害人的家人道歉，且曾和他的母親在法庭上公開哭泣。他甚至懷疑這名17歲的年輕人是否會「再次開車」。洛市警局發言人在撞車事故發生後約三週時曾表示，這名青少年沒有參加過街頭賽車。

受害人的親友案發後一再指責警察和檢察官，因為肇事青少年父親的財富和影響力，對肇事人進行了不同的對待。

23日開庭時，受害人莫諾茲的幾十個親友在法庭外示威，舉著牌子暗示，該青少年應該以成年人身分受審，或其父親也應該承擔刑事責任。他們高喊著「還莫妮克正義！」受害人的叔叔理查德·卡蒂埃（Richard Cartier）在法庭外表示，除非涉事的青少年入獄，否則他不會感到正義伸張。「我希望他的父親感到兒子已經離開了多年，因為莫妮克是永遠的離開了我們」。

2月17日，17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）
2月17日，17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）
32歲的受害人莫妮克·莫諾茲（Monique Munoz）。（NBC新聞截圖）
32歲的受害人莫妮克·莫諾茲（Monique Munoz）。（NBC新聞截圖）

賽車 洛杉磯 警察

上一則

亞裔男收仇恨信 寄件處竟是山達基教會？

下一則

坐領失業金 易失去工作動力

延伸閱讀

洛市千萬富翁的17歲兒子承認蘭博基尼超速撞死人

洛市千萬富翁的17歲兒子承認蘭博基尼超速撞死人

涉稅務欺詐 市議員康德全認罪

涉稅務欺詐 市議員康德全認罪
紐約市議員康德全 詐欺稅務認罪

紐約市議員康德全 詐欺稅務認罪
陳喬恩護愛 為大馬富二代男友「正名」

陳喬恩護愛 為大馬富二代男友「正名」
閃嫁富二代？陳喬恩「被結婚」當活廣告

閃嫁富二代？陳喬恩「被結婚」當活廣告
認罪第1人 國會暴亂被告、極右翼組織成員盼換輕判

認罪第1人 國會暴亂被告、極右翼組織成員盼換輕判

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期