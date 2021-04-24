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加州2024停發壓裂採油許可 2045全面禁止採油

編譯組／綜合報導
加州貝克斯菲的水力壓裂廠。（美聯社）
加州貝克斯菲的水力壓裂廠。（美聯社）

加州州長紐森23日宣布，加州自2024年起將不再核發壓裂採油許可，2045年起更將全面禁止石油開採。不過這項決定的最大變數在於，紐森很可能面臨罷免投票；如果他能順利留任，全美第七大產油地的加州，將成為禁止壓裂採油的最大州，也可能成為全球第一個全面禁止採油的地區。

壓裂（fracking），一般稱為水力裂解（hydraulic fracturing），原理是利用水滲入岩層，然後逼出內含的油氣。雖然壓裂只占加州石油產量的一小部分，但是學界與環保人士一直都有反對聲浪，原因之一是可能引發地震與破壞生態。

紐森上任後曾在2019年暫停核發壓裂許可，但到了2020年，他開始希望由議會採取立法行動，以讓他的作為具備法源依據。但在相關草案失敗後，美聯社報導，紐森決定以行政命令先做再說。生物多元中心（Center for Biological Diversity）等團體雖然支持紐森的作法，但認為行政命令只是治標之道，最終還是要靠立法才能治本。

紐森在23日的聲明中表示，雖然加州已經在運輸與物流產業做出許多減碳措施，但是為了後代的健全生活，他個人堅信不能再容許壓裂，更希望加州完全脫離石油的掌控。紐森去年9月宣布，將在2035年後禁止生產使用石油的車輛，用意就在減少加州對原油的依賴。同時，加州雖然一度是美國最大產油地，但2020年之後產能較1985年時大跌68%，不過雇用人數仍達15萬人、年產值1523億元。

加州獨立原油協會(California Independent Petroleum Association)的執行長Rock Zierman表示，限制加州的石油開採不會改變一個事實，那就是加州人一天要用掉140萬桶的石油，為了滿足加州的需求，石油業者只好轉向其他地方或異國，讓經濟利益為他人所得。

加州 石油 紐森

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