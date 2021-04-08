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蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

蒙特利公園市訊
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案，一對男女被槍殺。洛杉磯縣警局7日發布消息，該案兇嫌6日在墨西哥邊境被捕。據悉，兇嫌為女死者的丈夫。

被逮捕的兇嫌為38歲的蒙特利公園市居民景亦新（Jing Yixin，音譯）。他於6日被墨西哥邊境調查小組逮捕。

根據洛杉磯縣警局，景亦新為36歲的女性死者王玲玲（LingLing Wang，音譯）的丈夫。槍案中的男性死者，為37歲的波莫那市居民李翟明（Zhaiming Li，音譯）。

景亦新已於7日被關押在蒙市警局，據悉，景亦新與女死者王玲玲育有兩女，分別為九歲和12歲。

槍案發生在5日晚6時30分，位於西嘉偉大街500號街區的一家燒烤店內。根據洛縣法醫辦公室消息，兩名死者上身均遭多處槍擊，當場死亡。

根據洛縣警局發布的聲明，「在調查過程中，警探掌握了嫌犯信息，並試圖逮捕他。」在洛縣凶殺案調查組、FBI、聯邦海關和邊境保護局的合力下，於6日在墨西哥邊境將嫌犯逮捕歸案。

目前洛縣警局排除了仇恨犯罪的可能性，稱嫌犯是有意針對兩名死者的犯罪。民眾如有此案線索，可致電323-890-5500。

這起槍擊案發生在5日下午蒙特利公園市的一家音樂燒烤店內，當時該餐廳剛開門不久，兩名死者為第一批顧客。兩人剛點單完畢，就發生槍擊案；一名男子走進餐廳朝兩名死者開了幾槍後徒步離開。槍案發生時餐廳大堂內只有兇嫌和兩名死者，沒有傷及無辜。

蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照...
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

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