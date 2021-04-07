SB82法案 民主黨議員 要求重視亞裔擔憂

加州眾議員周本立。（本報檔案照）

加州亞裔 社區高度關注的SB82法案將搶劫(Robbery)變成小偷（Petty Theft），不僅事關社區治安，同時也成為檢驗亞裔議員的一道試題，並再次凸顯政黨立場差異。民主黨 人表示，該法案目前還在參議會，但已同作者聯繫，要求她重視亞太裔社區的聲音。

加州眾議員羅達倫（Evan Low)、邱信福（David Chiu）和丁佑立（Phil Ting)發表聯合聲明表示，「我們了解亞裔社區對SB82感到擔憂，最近，仇恨犯罪和攻擊浪潮已將亞裔作為目標。制止這些罪行是我們的首要任務。我們一直與SB82的作者Skinner參議員保持聯繫，她明確表示，無意削弱追究這些仇恨罪行肇事者的能力。SB82目前還在參議會，可能在到達眾議會之前進行修改，在眾議會將可查看最新版本。我們希望Skinner參議員在整個立法過程中，繼續與亞裔社區領導人進行建設性合作。我們所有人都必須團結一致，才能在亞太裔歷史當前艱難的階段中，變得比以往任何時候都強大。」

加州第49選區華裔眾議員周本立（Ed Chau）表示，該法案目前還在參議會中，在提交眾議會審議之前可能會有所變動。因此，在投票表決或發表意見之前，「我會考慮辯論中支持或反對的論點，審查提出該法案的委員會分析和報告，並且優先將本選區民眾的意見納入自己的決議中。我已經考慮並回應了先前在自己選區出現的安全擔憂，並將繼續這樣做，尤其是涉及到社區中最弱勢群體的安全問題。」

加州第37選區民主黨籍韓裔參議員Dave Min 辦公室表示，SB82提案尚未出現在他擔任的任何委員會，他尚未有機會審議該法案。但Dave Min認為，任何強烈的暴力襲擊或攻擊威脅，都不應該被視為輕罪。

加州第六選區民主黨籍華裔參議員潘君達（Richard Pan）辦公室公關主任Shannan Velayas回應，潘君達不是加州參議會撥款委員會成員，他還沒有參加對該提案的表決。不過，目前該提案已經被擱置。

加州第25選區民主黨華裔眾議員李天明（Alex Lee）辦公室在前兩日已表示，對SB82法案仍在評估中。因為該法案可能會進行重大修改，如果將來真的到達眾議會表決時，或許已經修改成為一個全新法案。