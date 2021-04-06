我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6718萬人已打疫苗 40.2%接種1劑

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

洛縣委提案 加裝監控護亞裔

記者王若然／洛杉磯報導
「東聖谷亞裔治安互助會」在羅蘭岡擺攤位。（Alice提供）
「東聖谷亞裔治安互助會」在羅蘭岡擺攤位。（Alice提供）

南加州華人自發組織的「東聖谷亞裔治安互助會」（East San Gabriel Citizens Against Crime）指出，洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）將提出為羅蘭岡（Rowland Heights）和哈仙達岡（Hacienda Heights）街道安裝監控設備的動議。該會並收集簽名反對SB82法案。

互助會最近與韓珍妮見面會談後，韓珍妮辦公室表示，將在6日例會提出在羅蘭岡和哈岡縣屬地主要幹道Colima路上，安裝更多攝像頭，以確保公共安全，並防止仇恨亞裔案件。預計提出的動議指出，兩個社區的居民目前很害怕出門被攻擊，感覺不安全，甚至不敢出門。而近日針對亞裔的仇恨事件越來越多，這兩區2020年的仇恨案件相比2019年上升很多，並且其中有很多沒有上報。針對此問題，一個有效的措施就是安裝更多攝像頭，以捕捉到作案車輛的車牌。

在Colima路安裝攝像頭是治安互助會，對縣政委員韓珍妮提出的第一項措施。雙方於3月20日會面，互助會在與韓珍妮的談話中提出提升東區治安的六大訴求，除了在罪案頻發的Colima大街安裝攝像頭，還提出洛縣警局要針對降低城市搶劫、盜竊案制定詳細有效計畫，包括成立特別小組、便衣執勤、釣魚執法等方式，在犯罪頻發地區抓捕罪犯，增加巡邏警力等要求。

民眾簽名反對SB82法案。（Alice提供）
民眾簽名反對SB82法案。（Alice提供）

除了保衛東區城市治安，東聖谷亞裔治安互助會還呼籲民眾反對SB82法案。該法案規定嫌犯作案時，只要沒有使用致命武器(deadly weapon)，或沒有對受害人造成嚴重身體傷害(serious injury)，就不能以「搶刧罪」(robbery)起訴。

東聖谷亞裔治安互助會義工於3日、4日兩天在羅蘭岡大華超市擺攤，收集簽名反對SB82法案。互助會發起人之一Alice說，民眾反響非常強烈，本來只準備200份簽名信，但4日當天就有400多人簽名。除了收集簽名，互助會還提倡民眾「一人一信」寫給洛縣縣政委員韓珍妮，表達東區治安的六大訴求。

華人聚集的羅蘭岡數周前，接連發生針對亞裔女性的搶劫案，東聖谷亞裔治安互助會應運而生。該組織主要是東區華裔民眾自發組織起來，目前已有幾百人參與，想要加入的民眾可以傳簡訊至626-991-9592。

「東聖谷亞裔治安互助會」在羅蘭岡擺攤位。（Alice提供）
「東聖谷亞裔治安互助會」在羅蘭岡擺攤位。（Alice提供）

亞裔 羅蘭岡 洛縣

上一則

洛杉磯聯合學區重啟 師生每周都檢測

下一則

客容量增 洛縣美髮美甲業憂生意回不去

延伸閱讀

最好的保安

最好的保安
金城銀行連續獲五星評級 南加設三分行

金城銀行連續獲五星評級 南加設三分行
南加華人發聲起作用 洛縣政委員商討安裝監控提升治安

南加華人發聲起作用 洛縣政委員商討安裝監控提升治安
華人組互助會 保衛聖谷東區治安 盼更多人加入

華人組互助會 保衛聖谷東區治安 盼更多人加入

羅蘭岡屢傳搶案 華裔居民反彈 集會籲警保護身家安全

羅蘭岡屢傳搶案 華裔居民反彈 集會籲警保護身家安全
羅蘭岡搶案頻發 華人促對警施壓

羅蘭岡搶案頻發 華人促對警施壓

熱門新聞

河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

2021-04-04 20:21
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。（ ABC7視頻新聞截屏）

3個理由 這位學者打賭「加州不會有第四波疫情」

2021-04-01 18:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝