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H-1B今年中籤率似偏低 移民局突完成作業 律師認不透明

記者王全秀子╱洛杉磯報導

每年3至4月，外國勞工開始向移民局遞件提交工作簽證H-1B）申請，經過樂透獎式的抽籤等一系列嚴格審查，才能知曉他們是否還能繼續在美國工作。移民局日前公布，已經完成2022財年的工作簽證抽籤，令不少移民律師和申請人感覺猝不及防，並且今年中籤率似乎不是很高。

從去年開始移民局改變作業模式，採取提前電子註冊，由申請人先在系統中提交申請，抽中即可進行下一步準備資料，若顯示完成提交或是不符合要求則被視為未抽中，操作系統簡化程序，對案子的抽籤作業比較有利，節省人工成本，提高效率。

根據移民局公布，所有申請人均可登錄賬戶查看申請狀態，換言之他們即可得知是否中籤。移民局公布的工作簽證流程說明顯示，賬戶狀態會顯示完成提交（Submitted）、抽中（Selected）、拒絕（Denied）。拒絕指的是不符合移民局申請規定，譬如同一公司為申請人提交多份申請。而完成提交狀態意思是待定。目前申請都進入系統，透過公司地址、稅號等大數據比對，更容易查出不符合申請的案件，不必要浪費人力編號或退件。

移民局日前突然公布已經完成抽籤，但未公布到底收到多少申請案件。移民律師許俊良表示，其實狀況不太明朗，今年中籤率不太高，以及是否會向去年那樣有第二輪抽籤。如果是已經完成抽籤，為什麼不披露數據？他認為此次作業不透明，很多都是未知數。

許俊良表示，按照以往處理工作簽證申請的經驗，他的辦公室每年會處理200多份申請，中籤率在60%左右。而今年處理的案子減少一半，只有100多個。去年移民局共收到27至28萬件，今年的數據還未公布，但他感覺今年處理的申請案的中籤率似乎偏低，只有30％左右。但由於目前還沒有得到移民局公布的總案件量，所以有關中籤率都只是猜測。

在橙縣執業的移民律師郭律師也有同感。他說，今年的電子登記好像很多，移民律師群裡也說中籤率偏低。目前還沒收到中籤消息的申請者，這輪應該沒有被抽中，看看7月會不會有第二輪抽籤，同時他也提醒大家要注意維持身分。

網路上有傳言今年是電子申請，可能存在一人申請多次，導致今年的真實中籤率僅有20%至30%。許俊良表示，同一公司不能為同一人申請多次，如果在同一地點，同一稅號，很容易不符合移民局要求。但也不排除有些外包公司實力雄厚，在不同地點成立多家公司，都去為同一員工申請，類似人力資源公司，而這種公司若能幫助申請人抽中，皆大歡喜；若抽不中，他們大可以關掉公司，因為沒有運營成本也就不存在損失。

另外他還提到受新冠疫情影響，很多以往都會提出申請的公司今年比較保守；反而新興公司、初創公司、中小型公司願意為僱員申請合法居留的工作身分，幫助他們抽籤的興趣比較高。

移民局 工作簽證 H-1B

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