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加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

專家舉3理由：加州不會有第四波疫情高峰

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
由於一些地方的感染病例正在回升，衛生官員日前警告要嚴防全國第四波疫情的到來。（ ABC7視頻新聞截屏）
由於一些地方的感染病例正在回升，衛生官員日前警告要嚴防全國第四波疫情的到來。（ ABC7視頻新聞截屏）

最近一周，新冠疫情在全美一些地方又開始升溫，新增病例和死亡人數有所反彈，曾經是重災區的加州會出現第四波疫情高峰嗎？舊金山加州大學（U C San Francisco）傳染病學專家Monica Gandhi的回答是，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。

聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）29日在白宮視訊簡報中表示，美國過去一周新冠病例增加10%，讓她有一種「瀕臨末日」的感覺。

Monica Gandhi日前在接受ABC7新聞採訪時說，她認為「瀕臨末日」的評論「有些危言聳聽」，她甚至表示：「我可以打賭，在目前的狀態下加州不會出現第四次病例激增。」

她為什麼這麼自信？ Gandhi醫生列舉了三個主要原因。她說，首先，加州在迅速推出疫苗接種方面做得不錯。在全州範圍內，近40％的16歲以上民眾已至少接種一劑疫苗，約有20％的民眾已完全接種疫苗。

其次，加州尚未取消所有防疫限制。 Gandhi醫生說加州正在放寬各種限制，但並沒有完全解除，「我們正慢慢恢復室內空間人數容量的限制，我們始終堅持戴口罩，這些都是基於謹慎考慮的限制措施。」

最後一點是，疫苗正在起作用。 Gandhi醫生說：「我們有最終的解決方案。疫苗不是工具箱中的一種工具，疫苗就是我們的解決方案。」

由於一些地方的感染病例正在回升，衛生官員日前警告要嚴防全國第四波疫情到來。據相關統計數據，賓州近七天平均日增4000例新冠確診病例，較前兩周上升61％，費城近三成新增確診病例為變異病毒，除英國、加州、紐約變異種病例增加之外，本周也新發現南非、巴西變異種病例，變異病毒的感染力比傳統新冠病毒普遍強五成。

加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現...
加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。（ ABC7視頻新聞截屏）

加州大學 疫苗 疫情

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