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爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

【爾灣市訊】
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

橙縣爾灣(Irvine)市一名亞裔老人19日在遛狗時，突遭到路人攻擊，消息在社群媒體中傳開，引起居民強烈關注，爾灣市長呼籲民眾提供線索，協助警方破案。

這起攻擊事件發生在爾灣市北木社區，據被害人的女兒Sarah Nguyen描述，她70歲的的父親上週五帶著小狗在社區中散步，看到附近一 隻沒有繫狗錬的哈士奇犬，於是彎下腰抱起自己的小狗，沒想到哈士奇犬主人趁機用腳踢老人的頭及肩膀，還用腳踩老人的手，老人受傷流血，被家人送急診治療，雖然沒有生命危險，但是老人受到極大驚嚇。

住在爾灣的Sarah Nguyen是專精老人科的醫師，她對自己父親無緣無故受到攻擊十分痛心，她表示，她父親所設計的心臟瓣膜曾救了許多人，居然在遛狗時遭受路人攻擊，她在社交媒體上公開此事後，接獲大量安慰與支持，希望此事能引起居民重視，一起對抗以亞裔及弱勢族群為目標的仇恨犯罪。

爾灣市市長Farrah Khan表示，已連絡上被害人，爾灣市警局也就此事展開調查，民眾若有進一步的訊息歡迎隨時打電話949-724-7000向警局舉報。市府網站最近開設了多語言的仇恨犯罪報案管道，鼓勵居民正視及舉報仇恨案件。同時她將在近日邀請爾灣市警局及橙縣人際關係委員會代表，舉行居民大會，協助居民了解在目睹和遭遇仇恨事件時應如何處理。

爾灣 亞裔 橙縣

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