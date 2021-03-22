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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

紐森：莫忘排華法案帶來的深沉歷史教訓

編譯組／綜合報導
加州州長紐森提醒民眾，不要忘了1882年美國國會通過的排華法案（Chinese Exclusion Act），帶來的歷史教訓，而加州更早在1800年就開始歧視華人。（ABC7截圖）
加州州長紐森提醒民眾，不要忘了1882年美國國會通過的排華法案（Chinese Exclusion Act），帶來的歷史教訓，而加州更早在1800年就開始歧視華人。（ABC7截圖）

近來發生一連串針對亞裔仇恨犯罪案件，加州州長紐森（Gavin Newsom）在演講時主動提醒民眾，不要忘了1882年美國國會通過的排華法案（Chinese Exclusion Act），帶來的深沉歷史教訓，而加州早在1800年就開始歧視華人，難道加州又要回到過去種族歧視的年代嗎？

「我們到底怎麼了？」紐森日前在舊金山中國文化中心說，偏執和暴力激起亞裔社區恐懼，每個人都應抗爭。人們基於種族、語言、性別與年齡，不得不生活在恐懼中。但這個問題是，我們在2021年的今天所說的話，與1881年，也就是1882年排華法案推出的前一年進行的對話一樣，這令人痛苦又令人不快。

ABC7電視台報導，曾任舊金山市長的紐森說，他為生長在一個多樣性著稱的城市和州感到自豪，加州有620萬亞裔。加州不能迴避自己在去除偏見上能發起的作用。加州立法機關在1800年歧視華裔，通過針對華裔的幾項措施。使得1882年，聯邦國會通過「排華法案」，「我們必須保持警惕，這在加州和全美已有150年歷史了」。

排華法案是美國迄今唯一通過針對特定單一族裔的歧視法律，直到1943年二戰期間，中國與美國並肩抗戰日本，美國國會才通過取消排華法案。 

發起該活動之一的華人權益促進會聯合行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說，亞裔社區父母和業主擔心自己孩子或工作地點會成為目標，許多社區成員也不敢公開露面。亞裔社區和太平洋島民組織，呼籲紐森採取行動打擊對亞裔的偏見，包括亞裔社區推薦擔任加州檢察長的邦塔（Rob Bonta）等。

加州 亞裔 種族歧視

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