影音／范士丹質詢FBI局長：白人至上主義者構成最致命威脅

1月6日國內恐佈主義極端分子攻占國會大廈。（美聯社）

今年以來針對亞裔的仇恨犯罪 案件大幅上升，白人至上 主義喧騰一時，國內恐怖組織構成的威脅形勢，在1月6日攻擊國會大廈達到頂點震撼世界。加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）日前在參院司法委員會聽證會上，就上述議題向聯邦調查局（FBI ）局長雷伊（Christopher Wray）提出質詢，不容忽視。

影音來源：范士丹辦公室；記者丁曙後製

范士丹提出，去年11月美聯社報導，仇恨犯罪（Hate crimes）上升到十多年來的最高水平。自從1990年代聯邦調查局開始收集相關數據以來，與仇恨相關的兇殺案近期最多。但是，在聯邦調查局公布的仇恨犯罪報告中，只有約14％的地方機構表示，在自己的轄區內發生過仇恨犯罪。所以，這是一個問題。「作為局長，您正在採取什麼措施，使地方機構更容易收集這些數據並且上報給FBI？」

雷伊回答，「仇恨犯罪案件被少報的現象確實相當普遍，即使舉報的仇恨犯罪數量繼續增加，我們也不能確定仇恨犯罪數量是否在增加，或者舉報仇恨犯罪的數量現在是否開始增加？我們正在努力做很多事情。我們對州和地方執法機構進行了數百次的宣傳和培訓等工作，幫助他們更好地了解如何識別和舉報仇恨犯罪。我們還會發布一本手冊，幫助人們更好地說明如何識別。」

雷伊解釋，很多時候，根據州和地方法律所調查的罪行，並沒有清晰的標籤，可以確定這就是仇恨犯罪。因此，這是挑戰的一部分。 但是，聯調局正在與地方合作，努力提高執法人員的認知程度，以便更好地針對仇恨犯罪的主題提出報告。

范士丹進一步質問，白人至上主義者（White supremacists）對國內構成的恐怖威脅並不新鮮，但近年來在情報界引起很大關注。「我認為這是最大的國內恐怖主義威脅。」她回憶去年，雷伊在眾議院國土安全委員會上作證說，「自2001年以來，所有國內極端分子中最致命的犯案動機是種族和族裔。」同樣，前國土安全部長在參議院作證也說，在國內極端分子中，從殺傷力的角度來看是白人至上主義極端分子，構成了最持久和致命的威脅。「為什麼白人至上主義和恐怖主義的威脅在美國如此盛行？」

雷伊回答，出於種族動機的暴力極端主義，也是國內恐怖主義案件總量中的最大部分。在過去十年中，最致命的殺傷力正是來自這些極端分子。他認為，意識形態正在越來越多地激發這些暴力極端主義者中的一些人，越來越不規律，也越來越不容易被盯住。在某些情況下，他們似乎構想了為自己量身定製的信仰系統，並將它們整合在一起，也許還結合了對生活中發生的某些事情不滿的個人情緒，並驅使了他們。因此，盡力解決這個問題是一個真正的挑戰！