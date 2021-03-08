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50萬名表被搶 南加治安惡化 比佛利山搶案受害人籲小心

編譯組／綜合報導
一家比佛利山高級餐廳4日光天化日下發生武裝搶劫。（KTLA）
一家比佛利山高級餐廳4日光天化日下發生武裝搶劫。（KTLA）

南加州最高端的比佛利山（Beverly Hills）商業購物區一家高檔餐廳，3月4日在光天化日下發生持槍搶劫案件，一名女性中槍送院，一名男性珠寶商價值50萬元的手表被暴力劫走。這起搶案符合大洛杉磯地區近期發生一系列武裝搶案。根據洛市警局描述，近期治安情況有一種「令人不安的趨勢」，今年至今已有18名搶劫案受害者被槍擊中，去年同期只有一人。

被搶的珠寶商Belhassen很生氣的表示，最近幾周該地區發生過類似案件，他認為警方對此事重視程度不夠。案發時，一名嫌犯從夾克口袋裡掏出槍，從背後勒住他，然後用槍抵住他的頭。他抓住槍，將搶匪打到在地上。

比佛利山（Beverly Hills）一家餐廳4日發生持槍搶劫案件，警方封鎖現場...
比佛利山（Beverly Hills）一家餐廳4日發生持槍搶劫案件，警方封鎖現場調查。（視頻截圖）

「洛杉磯已不是過去的洛杉磯，比佛利山也已經改變，大家都要格外小心。」受害者之一、一名不願透露身分的婦女接受KTLA訪問，回憶當天情況，她仍感到害怕與發抖，擔心未來這種事件會持續發生在周遭。

這名女士說：「我以為我被槍殺了，有人從背後把我撞倒，我馬上意識到我的右方情況，餐檯打翻，用餐的顧客四處逃離，我聽到槍聲。」該名受害者在逃跑時，遭嫌犯推倒踐踏，導致多處受傷，「我的肩膀撞倒地面，我的胳膊和肩膀骨折，下巴裂傷，腿也受傷。」

該名婦女心有餘悸的表示，「當前的社會許多人充滿絕望，加上新的洛縣檢察長賈斯康上任，歹徒認為他們可以為所欲為，想拿多少勞力士就拿多少。」

她擔心，這種事件可能一再發生。「在新的政策下，許多商家都受到影響，洛杉磯已經不若以往，比佛利山也不是過去的比佛利山，大家都要小心。」

比佛利山警察局表示，這起事件發生在當天下午，警方接獲報案後，2時10分左右抵達位於North Canon Drive 400號街區的義大利餐廳。警方說，三名嫌犯向其中一名顧客索取財物時，該名女性與另外兩人正在戶外用餐區吃飯，一名嫌犯開槍射中其中一名婦女後，逃離該處。目前這名珠寶商懸賞5萬元緝拿盜賊。該事件發生後，警方已加強附近的巡邏。

從鄰近餐廳監控攝影機捕獲的鏡頭可看到，受害者在逃跑時被搶犯踐踏，顧客倉皇逃逸，一些東西散落在地上，也有人躲在餐廳內。

據警方調查，該名受傷者不是持槍者的預訂目標。案發時，三名男性嫌犯向一名在餐廳就餐的男客人索要財物，當時這名受傷女性和另外兩人也在同一地點。其中一名嫌犯開槍射擊了這名女性，隨後三名嫌犯徒步逃離現場。

比佛利山警局長Dominick Rivetti6日表示，安全是比佛利山的頭等大事，任何形式的犯罪活動都不能容忍，希望全世界都知道比佛利山是一個安全的社區。警方已投入大量人力，採取一切措施確保安全，同時加與武裝私人警衛。

洛杉磯時報報導，被搶走的是一枚玫瑰金Richard Mille RM 11-03 Flyback Chronograph手表，估計價值50萬元。Belhassen目前提供5萬元懸賞，獎勵那些提供線索抓獲嫌犯，並歸還手表的人。

位於北Canon街400號街區的義大利餐廳Il Pastaio發生持槍搶劫。（餐...
位於北Canon街400號街區的義大利餐廳Il Pastaio發生持槍搶劫。（餐廳網站）
在搶劫中受傷的婦女接受KTLA訪問說，新的洛縣檢察長賈斯康上任，歹徒認為他們可以...
在搶劫中受傷的婦女接受KTLA訪問說，新的洛縣檢察長賈斯康上任，歹徒認為他們可以為所欲為，想拿多少勞力士就拿多少。（KTLA）

比佛利山 洛杉磯 義大利

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