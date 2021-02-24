回不去中國 罹癌婦困美獲希望城援助 陌生人助設基金

林逾原全家福照片。（希望城癌症中心提供）

林逾原(Yuyuan Lin)和她的丈夫，2019年12月從中國 溫州飛來美國加州探望女兒和兩個外孫，打算停留三個月。但在返華前夕，她被診斷出乳腺癌晚期，隨後新冠病毒大爆發回不去中國。她既沒有美國醫療保險 ，也無力負擔巨額手術費，困境之中，希望城癌症中心（City of Hope）和社會善眾向她伸出了援手⋯⋯。

林逾原與她的女兒羅昳和兩個小外孫快樂地度過了三個月，這次探親之旅讓她滿心歡喜。但是，就在她準備回國的三周前，她發現胳膊長出了一個腫塊，開始以為只是發炎，但因她在美國沒有醫療保險，打算等回到中國去醫院檢查。

若回中國 隔離兩周無法就醫

然而，2020年3月，突如其來的新冠病毒（COVID-19）大爆發改變了世界，美中航線受阻，林逾原被困在女兒居住的杜瓦迪（Duarte）市。隨著春天進入夏季，腫塊逐漸長大，到了8月下旬，腫塊已經大到不能再被忽視了，羅昳送母親去看急診。

在完成乳房X光檢查和掃描以及活檢後，醫生凝重地告訴羅昳，病人的情況看起來很不好。林逾原患有第三期三陰性乳腺癌（一種難以治療的侵襲性疾病），並已擴散至淋巴結。猶如晴天霹靂，林逾原不知所措，「我需要治療，但不知道該如何獲得？」

羅昳說，「那是我感到最恐慌的時刻。」她與洛杉磯中國領事館聯繫，了解其父母是否有辦法返回中國？但被告知，他們抵達中國後將要被隔離，兩周之內無法去醫院。中領館建議她們先在此地尋求治療。

沒有保險 求助希望城獲回應

然而，林逾原沒有美國醫療保險，而羅昳是一個單親母親，在非營利組織做兼職，根本無力支付巨額醫療費用。羅昳說：「記得那天下午我坐在車裡，不知道該怎麼辦。但聽說，希望城癌症中心是美國醫療水平最先進的癌症醫院。」於是，她打電話聯繫了希望城國際醫療中心（CIM）。

希望城向她們介紹了熟悉所需醫療保險類別的經紀，並安排醫學博士塞德拉克（Mina Sedrak）看診，他是一位精於乳腺癌和老年腫瘤病學的專家。自從疫情爆發後，希望城一直沒有對公眾開放。因此，該醫院國際醫療中心派出一名翻譯陪同診斷，在林逾原住院後，羅昳通過電話參加諮詢。

同樣幸運的是，主治醫師塞德拉克也是移民，十歲時和家人從埃及來到美國，當時他也不會說英語，所以對林逾原的遭遇十分同情。他說，新冠疫情時期十分艱難和充滿挑戰，尤其是對於移民和服務不足的群體，更何況病人還不會說英語，接受晚期癌症的診斷有多艱難。不過，他能理解她的感受。

原定9月1日開始化療，因為那一天林逾原新購買的健康保險生效了。但是經過數周以來的掃描、測試和焦慮，病人的狀態幾乎崩潰，不得不推遲化療。9月16日就在她終於要接受化療的第一天，山貓野火（Bobcat Fire）燃燒，火災區距離杜瓦迪市希望城主院區不遠處的天使國家森林（Angeles National Forest）內。由於火災導致空氣質量差，林逾原剛插入化療端口時，醫師又建議推遲輸液。

接受化療 醫師透露腫瘤縮小

直到9月19日化療終於實施了，但副作用有時導致林逾原精疲力竭或發燒。但在她最後一次化療時，塞德拉克醫師帶給她一個好消息：「腫瘤正在縮小！」「那是初期目標，下一步就可以接受手術並切除腫瘤。」

但是，這個家庭面臨的挑戰並未結束。2020年7月初，羅昳向美國公民 和移民服務局申請為其父母續延簽證，因為原來的簽證將在2020年底期滿。儘管盡一切努力跟進，但遲遲未有回音。如果沒有合法身分，林逾原夫婦可能被驅逐出境，甚至被禁止重返美國。更加迫在眉睫的是，如果在2月1日之前未獲得延期，她的健康保險將被取消。

眾籌基金 主治醫師也捐款

主治醫師塞德拉克仁心仁術。（希望城癌症中心提供）

羅昳不得不辭去了工作，全力照顧她的媽媽，一步步解決面臨的所有問題。但是，沒有工作也給家庭帶來更大的經濟壓力。然而峰迴路轉，林逾原的遭遇被媒體曝光後，有兩位素昧平生的婦女為她們設置了一個眾籌基金（GoFundMe）平台，幫助支付醫療費用。在捐款者中，林逾原的主治醫師塞德拉克就是其中一位。

在這個充滿挑戰的時刻，林逾原的丈夫羅成興（Cheng Xing Luo）也改變了他的生活，承擔了一切家務。羅昳說，媽媽一輩子都在照顧爸爸，但是，現在爸爸洗衣服，每天為全家人做三頓飯，有時候甚至是每天五頓飯。

希望城為她們指派的中文翻譯Whitney Cheng服務十分到位，通過微信幫助溝通交流，遠程回答問題。此外，她和羅昳也建立了個人友誼，談論她們的家庭並分享食譜。

林逾原發現，希望城癌症中心的醫療與中國大不相同。 她說，「我告訴我的朋友，希望城給我送了一個節日禮物，還開設課程教我如何運動。朋友們不相信，我自己也不敢相信。」