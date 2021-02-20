EDD失業金狀況多 找對「救援者」48小時內能到帳

民眾可向所在選區的州民選官員辦公室尋求解決有關失業金問題。（加州就業發展局官網）

本報日前報導橙縣爾灣（Irvine）華人余女士EDD失業救濟金被盜近5000元引起社區關注，同時也有不少受害者紛紛爆料。加州 第29選區參議員 紐曼（Josh Newman）選民事務主任彭茜（Tammy Peng）日前聯絡本報表示，受害者可以向所在選區的州民選官員辦公室尋求幫助，該辦公室在過去數月中已成功幫助一些民眾解決失業金 問題。

彭茜指出，自去年3月全美爆發新冠疫情，失業率飆升，一時間湧入大量失業金申請，造成加州就業發展局(EDD)電腦系統癱瘓，或是人手不足無法處理一些必須人為操作的問題。到目前將近一年，EDD很努力做一些改變，但還是趕不上需求。

彭茜表示，直到最近這幾個月她才接觸到一些民眾與失業金相關的棘手問題，譬如EDD身分認證系統，失業金盜領，失業金未發等狀況。她呼籲，EDD是州政府的機關，民眾解決要找對地方，可向所在選區的州參眾議員辦公室求助，而非聯邦國會議員。

彭茜表示，加州就業發展局人力不足，目前可能有100多萬個案件等待處理。第29選區州參議員紐曼辦公室每天都在幫助居民處理各種各樣的問題，其中最需要幫忙的就是失業救濟金。她說，很多時候是需要人為進入系統，手動操作，但苦於人力不夠可能耽擱較久，導致一些失業者無法按時拿到救濟金。

較為普遍的問題是身分認證，雖然失業者按照網站上的要求和步驟做了，但帳戶中仍沒有動靜，她建議這種情況下失業者可把提交的文件轉發給州政府官員辦公室，因為州民選官員辦公室與EDD系統有建立單獨渠道，可協助他們盡快完成審核認證，快則48小時內失業金就能到帳。

對於失業者來說，失業救濟金往往成了他們的救命稻草，可能要用來支付房租、食物等日常生活開銷。彭茜表示，針對失業金盜領，帳戶被凍結後，如何解決也可以向州民選官員辦公室求助，因為欺詐、盜竊也存在多種不同狀況，調查問題也需要時間才能解決。

民眾若需求助應該如何做？紐曼辦公室可能要求民眾提供社安號（SSN）以及案件書面授權同意，辦公室專員才有權協助。彭茜也提到每位州政府民選官員辦公室的規定可能不同，建議民眾最好先了解清楚。

加州參議員第29選區包括洛杉磯縣、橙縣及聖伯納汀諾縣，轄區包括鑽石吧（Diamond Bar） 、羅蘭岡（Rowland Heights）、核桃（Walnut）、布瑞亞（Brea）、約巴林達（Yorba Linda）、富樂頓、奇諾岡等華人密集城市和地區。彭茜表示，如果選民需要幫忙，最便捷的方法就是上網提交問題，網站：https://sd29.senate.ca.gov/contact。如需中文服務可撥打電話留言：714-671-9474。