加州多縣將放寬管制 室內供餐、影院下周可望部分恢復

加州州長紐森日前現身聖地牙哥教士隊主場。（Getty Images）

隨著新冠篩檢陽性比例降到3.5%，ICU占床率與死亡率持續降低，加州 州長紐森16日宣布，許多縣份可望在下周進入「紅色」防疫等級，這代表當地餐廳將能在25%容客人數以內，局部恢復室內供餐，電影院、博物館與健身房也能恢復部分營業。

美聯社報導，紐森16日同時宣布，聯邦政府開始參與加州疫苗 接種工作，包括洛杉磯 、奧克蘭兩地新增的大型接種場所，將能每日為6000人接種。而且紐森強調，這兩處由聯邦參與成立的接種中心，將不受限於加州原本的疫苗配額。

加州先前雖然已經設有大型接種場地，但類似洛杉磯道奇隊球場、舊金山馬斯孔尼會展中心等地，都因為疫苗不足而暫時停開。美聯社報導，加州本周將自聯邦接到108萬劑疫苗，下周128萬劑、下下周則是131萬劑，增加速度緩慢導致衛生官員擔心，難以滿足需求。

不過在與保險業者藍盾（Blue Shield）合作後，加州每周接種人數將可提高到300萬劑。紐森表示，加州一直增加接種基礎設施，但卻受限於疫苗數量，只要疫苗足夠，接種工作就能快速進行。

與聯邦合作的兩處場地將分別設於，洛杉磯加州州立大學、舊金山灣區東邊的屋崙競技場（Oakland Coliseum）。洛杉磯州大接種場，人們可以選擇步行、搭大眾交通工具，或開車前往。

聯邦急難管理局（FEMA）計畫在紐約與德州成立類似大型接種場所，為少數族裔占40%以上的地區加強接種服務，同時讓經濟條件不好、無家可歸，或沒有車子的人都能接種。FEMA另外也將成立機動診所（mobile clinic）為沒有交通工具的人接種。