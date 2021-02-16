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聖瑪利諾律師 涉詐鉅款欠10萬房租

記者李雪／聖瑪利諾市報導
現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。（示意圖，Pixabay）
現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。（示意圖，Pixabay）

聖瑪利諾市（San Marino）一名律師因投資詐騙於9日被捕，他被指控謊稱有房地產投資機會，騙取至少450萬元。其華裔房東直到讀到世界日報，才知道自己的房客竟是詐騙案被告，而且此嫌藉疫情機會，已經欠了約十萬元房租。

本報早先引述美聯社報導，據紐約聯邦地區法院起訴書，46歲的Derek Jones被指控犯有電匯欺詐和嚴重的身分盜竊行為。檢方表示，Jones通過虛假的口頭和書面陳述，誘使受害者在華盛頓州的一塊土地上投資「度假村」，但實際他根本未取得這塊土地。他還向一位投資者發送一份偽造後的銀行對帳單，顯示帳戶餘額超過700萬元，但其帳戶實際是負餘額約268元。

檢方說，Jones在2012至2019年的七年期間犯下這些罪行，把騙得的錢花在私人開支上，包括私立學校學費，或將這些錢轉入自己或親戚的帳戶後，還清了一些投資者。

負責幫華裔屋主打理出租Jones在聖瑪利諾住處的地產經紀譚女士15日表示，她讀到世界日報的報導，才驚然發覺自己的房客，正是新聞中的這名詐騙嫌犯。此人從2020年年2月開始承租，月租金8000元。除了第一個月繳了房租以外，從3月就開始不再付租金。因為有疫情期間的房客保護法條，譚女士和房主也無法驅趕他。

譚女士表示，Jones說自己的太太是律師，自己也是法律人士，號稱自己的公司和加州理工學院（Caltech)有合約，派他去該校教書，而房租由公司支付。而四個小孩則在巴沙迪那市私立學校唸書。因為此人見面時總是很客氣的樣子，加之譚女士也擔心對方是律師，怕萬一有話說得不對反被提告，因此說話更是客氣小心。

除了一年以來的房租已經積欠將近10萬元以外，每個月泳池、花園等維護費用都不菲，光是園丁一個月450元，不久前還花一千多元清潔泳池等，這些費用也都是屋主支付，損失不少。

這位房客連燈泡損壞，都要要求房東請人來換。譚女士表示，上月水池堵塞，因為譚女士也沒有時間，於是告訴他可以自己先墊付，然後在房租裡面扣。但他連這一百多元都不肯掏，最後不得已譚女士請人去維修。還擔心不給房客維修的話，對方可以告房東。

譚女士氣憤得睡不著覺，痛斥對方太可惡。 她表示去年疫情以來，很多屋主因為人在中國大陸，物業在這邊託人管理。該屋的屋主也原本去年夏天會回美，但是因為疫情影響，使館面簽暫停等原因，無法如期回到美國。

曼哈頓聯邦檢察官Audrey Strauss說，「Derek Jones不但辜負了法律從業者的要求，還對投資者撒謊，並騙取他們數百萬元」。聯邦調查局助理局長William Sweeney Jr.則表示，「不幸的是，投資欺詐計畫太普遍了。我們也努力將肇事者繩之以法」。

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