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中美線 中國航班突接連取消

本報記者／洛杉磯報導
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

近日接連傳出南航、國航、廈航和東航在2月至3月期間接連取消航班的消息，取消原因目前還不明確，根據其取消的時間走勢，初步排除熔斷的可能。航空公司則建議旅客，以官網航班狀態或通知為準。

自從實現中美對等的一周八班航班政策以來，中國的航空公司執飛中美兩地的航班都比較穩定。但是近日根據中國南方航空網站，2月12日（年初一）CZ328洛杉磯飛廣州航班取消。同時2月14日廈門航空MF830洛杉磯飛廈門取消，東方航空2月22日和3月24日MU588紐約飛上海取消。中國國際航空則取消了3月2日和3月30日CA770洛杉磯飛深圳的航班。

對於取消原因，航空公司均表示並不知曉，國航官方說法是受公共安全（疫情影響）原因，受影響的旅客可登錄官網，或APP進行機票變更候補。當航班有空餘座位時，會盡快通知旅客變更機票，旅客也可聯繫原購票渠道辦理退票，免收退票手續費。

機票業者Selina表示，剛開始南航取消，說是因為過年人少，後來又說不是。客人打電話過去問，航空公司說是熔斷，到底什麼原因取消航班，誰也不知道，只能靠瞎猜。

機票業者包先生表示，目前看來並非是航空公司自願取消，而是民航局要求取消。雖然往年春節時間因為旅客較少，航空公司航班會有調整。但目前取消的航班應該不是春節放假的原因，且也排除熔斷的可能性。目前坊間傳聞說是每周停飛一班，採取四家航空公司抽籤的方式。根據目前取消航班的排列來看，沒有任意兩個被取消的航班是落在同一周，這印證每周都有一個航班停飛的說法。

包先生表示，相比之下美國的航空公司美聯航和達美航空，目前還沒有收到任何減班的消息，也沒有在美國交通部等相關部門看到任何相關公告，初步認為美國航班會繼續按照目前的排班執飛，保持一周八班的節奏。因此建議要回中國的遊客選擇美國的航空公司會比較穩妥，因為無論是之前的熔斷，還是這次無預警取消航班，都發生在中國航空公司居多，美國的航空公司變數比較小。

受春節淡季影響，現在機票價格也比之前回落，Selina表示，現在單程經濟艙機票在2000元到2500元，比之前便宜1000元左右。機票現在價格都很透明，因為航空公司機票都放在網上。價格清晰明確。

她說，現在回美國的人數太少，之前一個航班只有30多名乘客。主要是一些學生因為學校開學必須回美國，這些學生出發前還在中國打了疫苗，就怕被感染。

因為學生需要在第三國隔離14天，包先生最近也在忙著幫這些學生訂機票和酒店。他表示，墨西哥坎昆的酒店都在促銷，在當地五星酒店住整個15個晚上含全程機票，價格約4000元到5000元，比平時便宜50%。

中國國際航空則取消了3月2日和3月30日CA770洛杉磯飛深圳的航班。（檔案圖）
中國國際航空則取消了3月2日和3月30日CA770洛杉磯飛深圳的航班。（檔案圖）
美聯航和達美航空目前還沒有收到任何減班的消息。（達美官網）
美聯航和達美航空目前還沒有收到任何減班的消息。（達美官網）
建議民眾在出發前查詢航班狀態。（檔案圖）
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