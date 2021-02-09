打疫苗前別吃止痛藥 以免產生「免疫抑制」反應

近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

隨著越來越多民眾接種新冠疫苗 ，令不少人體會到疫苗的副作用。一些民眾為減少副作用引起的不適，在施打疫苗前後服用止痛藥。但醫師建議，服用止痛藥需注意服用的時間和種類，否則會與疫苗同時產生作用，引起不必要的藥效。

和疫苗交互作用不適

不少人打新冠疫苗後出現不適反應，大多是出現疼痛。不過最近一位華裔 民眾打了疫苗後因為很痠痛，服用他平時用於緩解關節炎的處方止痛藥地塞米松（Decadron），出現強烈反應，導致緊急送醫急救，好在最後沒事。據悉，急診室醫師稱，是因為該藥和新冠疫苗產生某種作用，才讓他感到不適。

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院麻醉科、疼痛中心華裔醫師林永健表示，由於不清楚這一病例的一些細節，難以解釋為何會出現這麼嚴重的不適。地塞米松去年以來常被用於治療，出現嚴重症狀的新冠患者，該藥會減少身體對病毒出現的強烈反應，按理說服用後會減除新冠疫苗的副作用。不過疫苗的有效作用也會一併減除，這位患者也有可能因為其他原因出現不適。

他強調，一些止痛藥確實會和疫苗產生反應，而這些反應則是「免疫抑制」。換言之，一些止痛藥會減少產生抗體，讓身體不對抗，於是會減少疫苗的有效性。

副作用是身體防禦反應

眾所周知，疫苗的原理是欺騙人體，使其認為自己遭到病毒入侵，開始對病毒防禦，可能會導致副作用，包括痠痛、發燒、頭痛、肌肉痛或其他暫時性炎症症狀，都可能是身體防禦反應的一部分。

按聯邦疾病防治中心 （CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）最近表示，「痠痛、發燒等症狀意味著，免疫系統正在迅速運作，疫苗正在起作用」。某些針對炎症的止痛藥，則可能會抑制免疫反應。在「病毒學雜誌」上對小鼠進行的一項研究發現，這些藥物可能會降低抗體產生，而這些抗體正是希望用來阻止病毒感染。

醫師推薦止痛藥Tylenol

林永健表示，首先民眾不要在打疫苗前就預先吃止痛藥。其次要知道所有止痛藥，都會壓制免疫反應，其中在藥房櫃檯上自行購買的泰諾（Tylenol）是唯一他和官方都推薦的止痛藥，基本上不會引起免疫抑制。而如Advil或其他布洛芬（ibuprofen）類的止痛藥，都會多少有一點抑制免疫反應。若是處方的止痛藥如嗎啡或激素類的，更會強力地抑制免疫。

林永健自己施打疫苗後，也經歷「過山車」般的副作用，不過他表示，一般吃泰諾基本就夠了。

但如果是本身因有痛症，一直在吃處方止痛藥的患者，林永健表示，沒有辦法還是需要繼續吃。他強調醫學中需要考慮風險－益處比（Risk–benefit ratio），止痛藥確實有可能減低疫苗的效果，「如果能忍得住幾天，當然是最好」，但很多痛症患者的疼痛是忍不了。他表示，包括醫院對這些正在用激素類止痛藥的患者，在疫苗施打前一周和之後一周，都會嘗試盡量不要用這些止痛藥，尤其地塞米松，不過通常疼痛難忍時還是會用。

根據馬友診所（Mayo Clinic）和英國國民保健服務（NHS）官網建議，在使用地塞米松治療時，未經醫師許可勿進行任何疫苗接種。因為地塞米松可能會降低身體抵抗力，導致疫苗效果不佳。甚至如果是接種的減毒活病毒疫苗的話，反而可能會感染。不過目前美國施打的新冠疫苗並非活病毒疫苗。

涼敷濕毛巾可止痛

林永健表示，據其他醫師同事的非正式觀察，感覺出現副作用的比例有70%至80%，比官方數字高。

針對大部分人的疼痛情況，CDC也提供了其他止痛技巧，例如在打針區域涼敷濕毛巾，並活動那隻手臂。若有發燒時，應多喝水並穿輕便衣服。疾控中心說，若一天後手臂的紅腫或疼痛增加，或幾天後副作用沒有消失，請致電醫師。