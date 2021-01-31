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20至24歲最慘…洛縣年輕人 領失業金比率最高

記者陳開／洛杉磯報導
LAEDC：洛縣20至24歲年輕人，仍領取失業金比例在各年齡層中最高。（美聯社）
LAEDC：洛縣20至24歲年輕人，仍領取失業金比例在各年齡層中最高。（美聯社）

洛杉磯縣經濟發展公司（ LAEDC）公布的最新經濟報告表明，洛縣範圍內，受疫情影響而失業的居民中，20至24歲的年輕人中有近三分之一仍在領取失業金；而45至54歲之間的勞工，仍領取失業金的比率在各年齡段中最小。

加州近半年以來，經歷重啟、居家避疫、再重啟的政令反復。不過儘管如此，各行業在2020年3月與4月流失的工作機會，都有不同程度的恢復。LAEDC經濟學家Shannon Sedgwick表示，受極端抗疫政策影響最為嚴重的幾個行業，隨著區域居家避疫令解除，相信恢復速度將持續加快。

截至1月，洛杉磯縣餐飲行業流失的工作機會已經恢復約32.5%；藝術、娛樂及休閒行業已恢復38.3。不過部分行業的恢復速度相對較慢。例如住宿業恢復3.6%、影藝與歌曲錄製恢復16.7。

通過觀察仍繼續申領失業金的年齡層可以發現，20至24歲的年輕人中，有31%仍未從失業的陰影中走出來，該比例為所有年齡段中最高。45至54歲的中年勞工，則有18%仍在持續申請失業金，在所有年齡段中的比例最小。說明在第二波疫情衝擊之下，年輕人不僅入院、染疫率同比第一波疫情要高，在「經濟健康」層面，同樣面臨不小挑戰。

Sedgwick認為，年輕打工族受衝擊較為嚴重，可能因為在疫情中備受打擊的餐飲、娛樂及住宿等行業中，年輕人的從業比例較高有關。若從族裔角度看，非裔仍然領取失業金的比例最高，達到43%。亞裔、西裔與白人分列第二至第四，比例均為18%左右。

雖然加州最新審計報告指出，有數百萬人詐領失業金，會對上述數據產生一定影響。不過Sedgwick表示，如此數量龐大的居民寧願詐領失業金，也不願意找一份正式的工作，也從側面說明，加州目前的就業恢復任重而道遠。洛杉磯縣作為加州受疫情影響最嚴重的地區之一，其恢復的道路也會較為漫長。

洛杉磯縣各年齡段仍在領取失業金比例（數據來源：LAEDC 記者陳開/製表）
洛杉磯縣各年齡段仍在領取失業金比例（數據來源：LAEDC 記者陳開/製表）

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