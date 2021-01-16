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加州單日631人疫歿 南加占一半

編譯組／灣區15日電
全美本周的單日死亡人數突破4000人，1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)
全美本周的單日死亡人數突破4000人，1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

兩個月前，即11月14日全加州的單日疫症死亡人數還是41人；12月14日雖增至163人，但與現在相比仍不算多；1月14日全加州單日死亡人數激增至631人，過去一周平均每天530人。14日的631人死亡，是加州自爆發疫情以來的單日第三高紀錄，但過去七天每天平均的530人死亡，則是平均最高。

州長紐森12日15日曾展望未來一個月的疫情發展，當時感恩節剛過，加州已感受到感恩節大量聚會導致疫情飆升的壓力，紐森因此說，聖誕和新年將到，未來一個月的疫情將會再次飆升；一個月後的1月14日，加州果然出現當時預計的「最惡劣情況」。

專家表示，加州目前的疫情，可能正處於聖誕和新年之後的高峰，南加州和灣區的死亡人數仍在激增，雖然住院人數已出現減緩的曙光。

全加州14日共631人死亡，使累計死亡人數增至3.2萬人，過去七天共3732人死亡，等於每天平均530人死亡。南加州的死亡人數仍是最多，14日的南加死亡人數占了631人的一半。

全加州14日單日新增確診4萬零602例，仍處於最高點；住院人數雖然也處於高峰，但14日出現近來首次減緩的跡象，住院人數為2萬1282人，比一周前減少了370人(3%)，專家認為，這是新年過後第一個疫情減緩的跡象。

在加州的五大地區之中，北加和沙加緬度地區因為加護病床已回升至15%以上，所以已取消了居家令；南加和中谷兩地的加護病床最緊張，也是全加州感染率最高的地區；灣區的新增病例也處於高峰，超過聖誕前的數字。

南加州 的死亡人數最慘不忍睹，目前的情況比聖誕之前更甚，過去一周全加州的四分三死亡人數都來自南加；在14日全加的631人死亡人數中，洛杉磯縣占了279人，洛縣累計死亡已達1.3萬人；河濱縣92人，聖地牙哥縣53人。整個南加地區，過去兩周的死亡人數比前兩周增加了75%。

灣區過去兩周的死亡人數也增加了一倍。全加州的死亡率是每1200人死一人，但灣區則是每2400人死一人，只是加州平均的一半。

全美目前平均每天24萬人感染，平均每天3300人死亡，1月12日那天單日4400人死亡，創下單日死亡最高紀錄；全美累計死亡人數逼近40萬。

疫苗是疫情隧道盡頭的光亮，圖為加州人排隊接種疫苗。(Getty Images)
疫苗是疫情隧道盡頭的光亮，圖為加州人排隊接種疫苗。(Getty Images)

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