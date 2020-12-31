雙破紀錄!洛縣30日新冠增274死 總死亡逾萬

洛縣死亡病例破萬。（美聯社）

洛杉磯 縣30日新冠死亡病例破萬，據洛縣 衛生官員，目前洛縣每天總死亡人數的一半來自於新冠病人。

洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前洛縣每天約有150人死於新冠肺炎 。幾乎趕上所有其他死因的每天平均約170人的死亡人數。她說：「最令人傷心的是，我們本可以更好地減少病毒傳播，本可以減少死亡人數。」

洛縣30日新增新冠死亡病例274人，其中包括部分系統上報滯後的數字。當天數字為疫情爆發以來，單日新增死亡人數最高的一天。目前洛縣總共新冠死亡人數為1萬56人。

目前洛縣平均每十分鐘就有一人死於新冠肺炎，這給洛縣法醫室造成嚴重負擔。洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solice）表示，「我們的法醫從醫院接收了太多屍體，已經沒有地方存放了。」她說，1月4日可能會有一支加州國民兵的人來幫忙；可能會來六個人幫忙「行政、管理方面」，但不會帶來任何設備。

洛縣30日新增1萬392個新冠病例，洛縣累積病例達75萬6116人。費若表示，目前洛縣平均每天新增1萬3000個病例，是兩個月前的十倍多。

洛縣截至30日有7415個正在住院的病人，其中有至少1500人在重症監護室。洛縣原有2500個重症監護床位，但隨病人增加，上周重症監護床位增加至3120個，其中45%的床位為新冠肺炎病人。上周洛縣非重症監護病床的病人中，有48%為新冠肺炎病人。

洛縣健康服務局局長加利（Dr. Christina Ghaly）說，因為醫院床位爆滿，致使醫院外常有十輛以上救護車排隊入內，只好暫時在救護車內進行治療。她說，醫院目前不得不騰出空間，往往利用會議室，禮品店來治療病患。