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華人看川普提高紓困金 是善心?還是搗亂？

記者鄭敖天/洛杉磯報導

第二波紓困法案日前獲得國會參眾兩院通過後，意外遭到川普總統嚴厲批評，並拒絕簽字通過。川普表示此次通過的紓困金，計畫發給合乎資格的民眾每人600元未免過低，要求國會將金額上調到2000元。川普提出的這項要求引起各界議論紛紛，華人共和黨員則對川普此舉感到不滿，認為他意在報復許多共和黨議員，選擇承認民主黨候選人拜登（Joe Biden）為當選總統。

住在爾灣的馮女士是長期川普支持者，在2016和今年曾兩次投票給川普。她表示川普在政府開支上一直都傾向於把錢花在國人身上。而600元的紓困金，根本不足以滿足很多家庭的日常開銷。美國作為世界上最富有的國家，理應提高紓困金額度。而川普目前對紓困金的質疑，正是證明了其與華盛頓一般政客相比，更加重視民眾生計。

身為共和黨員的張先生，卻對川普這一行為表示不滿。他說共和黨一直以來都秉持減少政府開支，還富於民的原則。此次紓困法案，也是在緊急時刻的非常之舉。而川普提出將紓困金上調到每人2000元的要求，不但有違共和黨理念，在經濟上也不可能實現。

他指出，川普此舉只會給民主黨口實，將拒絕提升紓困金的責任推到共和黨身上。而川普這麼做的動機，就是想報復許多共和黨議員選擇承認民主黨候選人拜登（Joe Biden）為當選總統的行為，最終只會導致共和黨進一步與川普劃清界限。

目前正待業在家的劉先生，則擔心川普此舉會導致紓困案再度延遲。他雖支持川普提高紓困金的要求，但認為這一要求很難在短時間內得到滿足。光是通過第二波紓困計畫，民主黨和共和黨就拖延了數個月。而此次川普要求在金額上加碼，只會讓紓困法案的通過更加困難。因此相比川普提出的2000元要求，劉先生目前只希望法案許諾的600元能夠盡快到手。

根據美國消費者信息智庫TransUnion發布的研究，目前有40%的美國家庭將依賴新的紓困金來支付基本生活開支。在這種情況下，儘管民主黨已經表示支持川普將紓困金上調至2000元。但這種支持到底是有真正的經濟計劃作為後盾，還是一種將球踢給共和黨的政治手段，目前尚不可知。唯一可以確定的是，川普總統的這一表態，會為紓困法案的通過製造更多不確定性。

紓困金 川普 共和黨

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