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馬里布豪宅降價 港鉅富陳廷驊孫得手

記者李雪／洛杉磯報導
Damien和妻子Brandee Sabella搬到馬里布。（取自Brandee Sabella的臉書）
Damien和妻子Brandee Sabella搬到馬里布。（取自Brandee Sabella的臉書）

香港鉅富陳廷驊的外孫Damien Sabella在聖瑪利諾市長大，不過他最近買下了一棟位於馬里布（Malibu）的豪宅，與一眾好萊塢明星做鄰居。

近來常有一些豪宅降價出售的消息傳出，這棟房屋也不例外。前屋主2014年以740萬元買下，為高盛集團（Goldman Sachs）董事總經理與其前妻，前年剛上市時標以1200萬元的高價，不過屢次降價後，今年10月以934.7萬元成交。該區眾星雲集，附近就住著克里斯馬丁 (Chris Martin)以及茱莉亞羅伯茨（Julia Roberts）等名人。

根據該屋的介紹，這棟地中海風格莊園位於馬里布風景最為秀麗的Point Dume半島頂部，土地共有近1.1畝，而且擁有無敵海景。該屋最早建於1958年，但在隨後的幾十年中進行了大規模的翻新和擴建，最近的一次裝修是由當地建築師Doug Burdge設計的，將其改造成為更為現代簡約風格的室內設計。

該屋一共八臥八浴，其中包括兩個獨立的客房。屋內有寬敞的主廚廚房可以滿足大型活動的需要，帶有拱形的天窗、定製櫥櫃、兩個中央島，且都配有大理石檯面。另外還有早餐吧，休閒用餐區以及更正式的餐廳。該房最大特色可能是雙層高的書房，擁有有拱形壁爐、天窗，以及法式門通向全尺寸室外網球場。此外該屋配有水療池、泳池，戶外篝火宴會區等。

不過馬里布的這棟住宅，並非Damien唯一擁有的地產。他在今年早些時候，花了270萬元在托潘加谷(Topanga Canyon)買下了一個佔地八畝的牧場。另外早在2017年，他還斥資380萬元在Point Dume的另一個地方買了一個小型牧場。

Damien Sabella的母親陳慧芳是陳廷驊的大女兒，過去數十年常居南加州。她於1990年代初期在聖瑪利諾購買的一處三畝土地大的住宅，由三棟房屋組成，包括兩個游泳池和眾多附屬建築，是該市最大的住宅之一。陳慧芳和菲律賓裔的前夫生育兩個兒子，其中現年30多歲的Damien和妻子決定搬到馬里布。

陳廷驊去世後的家產糾紛屢屢被媒體關注。據多家媒體報導，陳廷驊多年來栽培二女兒陳慧慧接任家族企業，但移居美國的大女兒陳慧芳與陳慧慧因財產問題鬧不和，於2006年與她的第二任丈夫返港並一直留守母親楊福娥身邊。2010年楊福娥狀告陳慧慧誤導或施以不當影響陳廷驊，陳慧慧於2016年敗訴，要向母親賠償87億港元。但陳慧慧不服上訴，官司至今仍未解決，拖拉已近十年，而今年早些時候楊福娥過世，據悉其律師團體會繼續處理有關官司。

此外陳慧芳還有一場曠日持久的訴訟，即是1996購入巴沙迪那市中心的女青年會所（YWCA）。該會所建於1921年，由著名女建築師 Julia Morgan設計。近年被當地政府列為古典文物，但據巴市市府信息，陳慧芳將該屋空置了14年。於是市府2010年出價830萬元發起徵收 (Eminent domain)，但被陳慧芳拒絕，此後十年一直空置，但據悉陳慧芳仍在和市府爭奪產權。

莊園內一共八臥八浴，其中包括兩個獨立的客房。（MLS圖片）
莊園內一共八臥八浴，其中包括兩個獨立的客房。（MLS圖片）
這棟地中海風格莊園位於馬里布風景最為秀麗的Point Dume半島頂部。（MLS...
這棟地中海風格莊園位於馬里布風景最為秀麗的Point Dume半島頂部。（MLS圖片）

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