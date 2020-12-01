疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

聖蓋博 市全統廣場華人 餐飲商家三和燒臘（Sam Woo BBQ）11月30日貼出歇業告示，結束長達29年的經營。

三和燒臘全統廣場店貼出的告示稱，因新冠疫情而遭受巨大財務壓力，導致難以繼續經營。商家在告示中對食客和員工多年來的支持表示感謝。全統廣場三和燒臘店内部原來的餐堂桌椅，30日已幾乎全部清空，廚房物品也正在清理中。

全統廣場三和燒臘店内部原來的餐堂桌椅已幾乎全部清空。（讀者提供）

據聖蓋博谷華人燒臘業内人士表示，全統三和關門歇業，主要是因爲疫情大半年以來客源嚴重流失，生意一落千丈，加上沉重的鋪面租金，實在是入不敷出。熟悉該店人士表示，全統三和燒臘一個月的租金相當高。

華人燒臘業內人士表示，全統三和從全統廣場1991年建成開張經營，是該商場最早的一批商家，至今29年，未曾易手。由於其地理位置優越，也是三和燒臘系列店中生意最好的分店，不僅堂食人滿爲患，外賣也大排長龍。雖然是港式燒臘風味，喜歡的卻不僅是老一輩香港和兩廣移民，也吸引來自其他地區的食客，甚至也得不少老外喜歡，不時約朋喚友前往飽餐一頓。不少回頭客表示，喜歡該餐館的原因，一是價格實在，二是分量也足。

南北加州有多家名字同為「三和燒臘」的餐飲商家，銷售的餐品也大同小異，除燒雞、燒豬、叉燒等各種燒臘，還有各種粥粉麵飯和港式小炒。

聖蓋博全統廣場知名華人餐飲商家三和燒臘（Sam Woo BBQ）30日貼出歇業告示，結束長達29年的經營。（讀者提供）

據洛杉磯餐飲業行家透露，三和燒臘是80年代中期在洛杉磯華埠 起家，後來這些年已擴展到蒙特利公園市、阿罕布拉、聖蓋博、羅斯密、羅蘭岡、舊金山和聖地牙哥等地，英文均為「Sam Woo」。行家稱，三和燒臘有的是同一老闆，有的則是獨立經營，但所有的老闆都有親戚關係。據稱，全統三和的東家，是華埠三和原始店老東家的女婿。

此次疫情重創華洋餐飲商家，許多知名老字號也未能倖免。知情行家表示，洛杉磯華埠的三和原始店，也因不堪生意嚴重流失衝擊，在數月前關門歇業。

從小在華埠長大、近年搬家到羚羊谷一代的黃女士表示，三和燒臘一直是他們全家三代的最愛，小時候家裡逢年過節或有喜事或宴客，一定會去華埠的三和買燒臘，已成爲他們家的傳統。她家近年搬離了華埠，但只要回到聖蓋博谷華人聚居地區，還是會到三和捎上幾盒燒臘。現在部分分店關門，真是可惜。