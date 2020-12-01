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洛前華裔副市長陳紓樺涉貪起訴

記者啟鉻／綜合報導
洛杉磯市前華裔副市長陳紓樺，遭起訴多項罪名。（洛杉磯市府檔案照）
洛杉磯市前華裔副市長陳紓樺，遭起訴多項罪名。（洛杉磯市府檔案照）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）前高級助理、前華裔副市長陳紓樺 (Raymond Chan），30日被洛杉磯聯邦檢察長起訴多項罪名，包括貪污、敲詐、受賄等。這個在洛杉磯市府會長期存在的貪腐網絡，聯邦調查局(FBI)現在開始收網。

據30日提交給法庭的文件顯示，陳紓樺於2016至2017年，擔任洛市府負責經濟開發部門的副市長，他被指控與月前被指控並被迫下台的前市議員惠瑟(Jose Huizar)的貪腐罪行，是有密切關係的主要人物。

檢方表示，陳紓樺、惠瑟均利用職務之便，在開發商申請地產項目審查過程中，大肆勒索收受賄賂。聯邦檢察長Nick Hanna表示，上述兩名被告及其貪腐網中涉案人，多次勒索並大量收受賄賂、撈取好處、褻瀆公眾對他們的信任，將市議員的職位當成撈取錢財的犯罪工具。

檢方還宣布，與被告陳紓樺一起遭貪腐指控的，還有中國一家地產公司主席黃瑋（Wei Huang，譯音），該公司在洛市中心Figueroa街建有一家77層摩天大樓；還有開發商李大勇（Dae Yong Lee，譯音），他於2017年獲批在Hill街開發20層居民塔樓；由黃瑋和李大勇經營的地產公司也被列為被告。

這起貪腐案已經有部分涉案者認罪，包括前洛市議員Mitchell Englander、前市議員惠瑟的助手George Esparza，以及地產顧問。惠瑟被控多項貪腐罪名後，對勒索、賄賂及洗錢等指控不認罪。

資料顯示，陳紓樺在洛市府工作33年，一度擔任建築及安全部門主管，審查市府建築計畫並檢查建設項目。2017年退休時，市長賈西提曾表彰他，稱他是「令人信服的公務員」（true public servant），對整個城市發展有舉足輕重作用。

陳紓樺在惠瑟涉及的一系列貪腐案遭調查時遭聯邦調查局鎖定，這些貪腐案涉及惠瑟轄區內的多個地產計畫。2018年，聯邦檢察官正式將陳紓樺列為調查對象，進一步查清更多涉案人貪腐證據。

洛杉磯時報報導，陳紓樺離開市府不久，就創立一家名為CCC Investment Group的投資公司，合夥人姜喬治（George Chiang，譯音），是地產投資顧問。姜喬治在2020年初被捕後認罪，承認參與一家中方地產公司向惠瑟行賄，換取獲准在洛杉磯市中心建設Luxe Hotel項目。

陳紓樺在任時，曾因改革繁瑣審查過程，促進開發進度而受到市府讚賞。不過也有不同聲音，稱他領導下的部門，將開發商視為生意客戶，而非需要市府服務的公眾。在領導城市建築及安全部門時，陳紓樺成為其他族裔不斷投訴的對象，這些投訴者反對好萊塢摩天樓開發案。反對者指責，陳紓樺的兒子在一家代表摩天樓建商公司的律師事務所，做帶薪實習生，因此存在利益衝突。陳紓樺當時面對投訴時表示，他是清白的。

陳紓樺的律師布勞恩（Harland Braun）否認陳違反任何法律，稱陳是一個誠實的公務員，他「陷入了一個混亂的政治生態系統之中」，這個政治生態系統充滿了政客尋求競選政治捐款，開發商迫切希望獲得項目批准，和遊說者作為中間人的努力 。

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