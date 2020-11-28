洛縣再下居家令 30日生效 將持續3周

隨著洛杉磯 縣新冠病毒病例數繼續增加，衛生官員27日發布了一項臨時居家命令，該命令將於30日生效。這項禁令將持續三周，但不如今年春季的居家令嚴厲。

縣衛生部門建議居民盡可能多待在家裡，當不在家裡或外出時要遮掩口鼻。該命令還禁止與所有非家庭成員的人們進行公共和私人聚會，只有教堂禮拜活動和抗議活動除外。

禁令對一些商業活動，例如個人護理和零售業也增加了新的人數限制，但沒有關閉這些行業。海灘、步道 和公園將保持開放，但禁止在這些地方與非家庭成員集會。

這項新規定是在洛縣 大部分地區的餐廳被要求暫停戶外用餐僅兩天後發布的。禁止戶外用餐的決定引發了餐飲業者和一些民選官員的強烈反對，他們指出這項規定對本來就很艱難的餐飲行業過於嚴苛。

截至本月25日，洛杉磯縣的七天平均新增病例都近4300例，且是連續第三天該數字創下新高。官員認為，除非採取顯著的措施來減慢傳播速度，否則該數字可能在兩周內翻一番，在一個月內翻兩番。

衛生官員們認為，如果這種趨勢持續下去的話，醫院可能會在接下來的兩到四個星期內看到床位短缺的情況，尤其是重症監護病房。但與春季相比，醫院現在有了更好的設備來處理激增的病例，針對新冠的治療方案已大大改善，醫院也可以取消一些預約的手術以騰出更多空間。

不過在短短三周內，全縣住院治療的新冠病例已增加了一倍多，從萬聖節的800例增加到24日的1700例。