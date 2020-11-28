洛縣再下居家令 30日生效 將持續3周
隨著洛杉磯縣新冠病毒病例數繼續增加，衛生官員27日發布了一項臨時居家命令，該命令將於30日生效。這項禁令將持續三周，但不如今年春季的居家令嚴厲。
縣衛生部門建議居民盡可能多待在家裡，當不在家裡或外出時要遮掩口鼻。該命令還禁止與所有非家庭成員的人們進行公共和私人聚會，只有教堂禮拜活動和抗議活動除外。
禁令對一些商業活動，例如個人護理和零售業也增加了新的人數限制，但沒有關閉這些行業。海灘、步道和公園將保持開放，但禁止在這些地方與非家庭成員集會。
這項新規定是在洛縣大部分地區的餐廳被要求暫停戶外用餐僅兩天後發布的。禁止戶外用餐的決定引發了餐飲業者和一些民選官員的強烈反對，他們指出這項規定對本來就很艱難的餐飲行業過於嚴苛。
截至本月25日，洛杉磯縣的七天平均新增病例都近4300例，且是連續第三天該數字創下新高。官員認為，除非採取顯著的措施來減慢傳播速度，否則該數字可能在兩周內翻一番，在一個月內翻兩番。
衛生官員們認為，如果這種趨勢持續下去的話，醫院可能會在接下來的兩到四個星期內看到床位短缺的情況，尤其是重症監護病房。但與春季相比，醫院現在有了更好的設備來處理激增的病例，針對新冠的治療方案已大大改善，醫院也可以取消一些預約的手術以騰出更多空間。
不過在短短三周內，全縣住院治療的新冠病例已增加了一倍多，從萬聖節的800例增加到24日的1700例。
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