洛縣一療養院被爆防疫差 護士自危

最近有不少華裔長者，接二連三確診，多位華人確診者也陸續染疫而亡。（美聯社）

隨洛杉磯縣疫情 加劇，新冠病毒在社區擴散，多間療養院 爆發疫情，成為對抗新冠肺炎病毒的一級戰場。在華人 區一間療養院工作的護士，向不願具名的華人讀者透露，有療養院管理不周延，讓看護人員深陷染疫風險，此舉令他們害怕去上班。

不願具名的華人讀者表示，聖蓋博谷的一間療養院，住著許多華裔長輩，由於療養院內部疫情爆發，最近有不少華裔長者，接二連三確診，有幾位華裔確診者也陸續染疫而亡，病毒傳播快速，令人感到非常可怕。她聽到在該間療養院上班的護士表示，院內管理不周延，可能是疫情一觸即發的主因之一。

據了解，療養院應遵守衛生局規定，將染疫者、接觸染疫者、無疫者安置在不同的房間，分開讓員工們看護。為了保護看護護士的安危，每人固定負責不同的區域，避免他們染疫。然而，有療養院似乎不遵守此規則，使看護護士深陷染疫風險，導致疫情爆發。有些護士見狀在私下討論，表明不太敢去上班。

另一名看護人員曾於爆發過疫情的療養院上班，但該間療養院成功抑制住疫情，在這波疫情反撲期間，也未受疫情波及。這名看護表示，療養院當時得知疫情爆發後，配合衛生局措施，遵守規則，將區域用顏色劃分，分為綠色區（無疫者）、黃色區（接觸染疫者）、紅色區（染疫者），要求看護人員在進入區域前，都得戴好個人防護工具。同時每人堅守負責區域的崗位，避免交叉感染。疫情在這種管理制度下，逐漸得到控管。

由於有不少療養院成功控管疫情，不願具名的華人讀者認為，有些療養院擺明是在亂搞，態度蠻橫，帶著「不滿意就將親人帶回家」的態度面對家屬。假設一切按照衛生局規定管理，即便院內有無症狀者，都不至於疫情爆發，造成多人死亡。

根據洛杉磯縣衛生局，任何人若感到不安，有絕對的權利將親人帶離療養院。該局對於正在爆發疫情的療養院，可能會加以管制，防止更多人染疫，這取決於每間療養院疫情爆發的嚴重程度。事實上，有些家屬擔心親人在療養院的安危，又擔心將親人接回家，可能將病毒帶回家，使更多家人染疫，因此深陷兩難。

壞消息是，洛縣衛生局認為，提供其他住宿相關辦法，並不在該局管轄範圍內。親人住宿相關事宜，由親屬、療養院、或保險公司處理。