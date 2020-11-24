食物銀行25日發免費食品 先到先得

正在分發食物的幫幫忙基金會的工作人員。（Raina Martinez提供）

山麓聯合中心（Foothill Unity）食物銀行自23日起一連三天，將在巴沙迪那市（Pesadena）和蒙羅維亞市（Monrovia），與幫幫忙基金會（Simply Help Foundation）等多個慈善機構，為社區耆老、殘疾人士及低收入 家庭發放免費感恩節食材。這項活動前兩天的參加者，均必須預先登記，目前名額已滿。第三天採「先到先得」方式，不需預約，但接受服務對象，必須住在該食物銀行服務的城市。

山麓聯合中心食物銀行社區發展主任馬丁尼茲（Raina Matinez）23日指出，此次食材發放是通過「得來速」（Drive Through）方式，民眾不用下車。發放食材包括方便麵、蘋果、橘子、土豆、山藥、芹菜、洋蔥、胡蘿蔔和食品盒，感恩節早餐和火雞或雞肉，也可以在分發點免費領取口罩。

本次分發點共有兩個，分別為巴沙迪那市的191 North Oak ave, Pasadena，和蒙羅維亞市的790 West Chestnut Ave.。馬丁尼茲表示，前兩天食品分發活動，僅針對前一天完成報名的居民，24日名額已滿。對於不便行動的老人和殘疾人士，請向[email protected]發送電郵，並留下姓名和地址，即可獲得送貨到家服務。

山麓聯合中心針對聖蓋博谷下列城市提供服務：艾塔迪那（Altadena）、亞凱迪亞 （ Arcadia）、阿蘇薩（ Azusa）、鮑爾 溫公園（ Baldwin Park）、布瑞普萊（Bradbury）、杜瓦提（Duarte）、歐溫岱（Irwindale）、蒙羅維亞、巴沙迪那、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）、南巴沙迪那（South Pasadena）和天普市 （Temple City ) 。馬丁內茲指出，如果不住在這些城市的民眾，將無法提供他們服務。該中心每周都發送食物，可致電626-358-3486洽詢。