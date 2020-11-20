疫情三級跳 洛縣官員很不解

新冠爆發近一年以來，洛杉磯縣好不容易才在10月控制住疫情 ，但幾周之內，新增個案卻又突然增加，甚至兩倍於前，19日甚至出現破紀錄的5031單日新增病例。公衛官員表示，說真的，連他們都難以給出合理解釋，因為許多個案的生活方式沒有明顯改變，一個月之前他們怎麼過日子的，一個月後的現在他們還是這樣生活，但是卻在不知不覺之間接觸到病毒。

洛縣 公共衛生局首席醫療官岡森豪澤（Jeffrey Gunzenhauser）表示，近來出現的新增個案，作息都沒有改變，也沒有上館子或到其他店家。洛縣已經實施居家隔離好幾個月，但就像全美其他地方出現的狀況一樣，個案都詳述了去過的地方、接觸的人，但官員還是搞不懂，病患倒底是在哪裡接觸到病毒。

其中可能原因之一是，十人以上聚會增加。雖然新增個案參加機會不多，但與來自其他家庭的朋友見面、聚餐，確實可能增加感染風險。公衛研究發現，病毒本身在過去半年多時間內並未出現異變，但感染到的人未出現症狀的比例正在增加，就算與他們接觸，仍然有感染風險。

另外一個原因則可能是工作場所的相互感染。洛縣公衛局的岡森豪澤就說，不包括醫療機構與餐飲業在內的工作場所感染，自9月底開始就持續增加，9月下半月就增加70%，而且比例持續增加。雖然公衛單位盡力控制疫情，但是如果工作場所的感染率兩倍、甚至三倍於前，社區感染當然也降不下來。

紐約愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）專家Eric Meyerowitz就說，病徵出現的前一天，病毒數量最多，感染風險特別的高。如果這時參加聚會，而且不戴口罩，場所又是在通風不佳的室內，其他人接觸並感染新冠的可能性就會大增。

同時，感染接觸史的建立，在洛縣也有一定程度的困難。目前，雖然新增個案都會通報公衛資料庫，洛縣公衛局也會在24小時內與病患聯絡，但在他們聯絡上的99.7%病患中，卻只有63%願意詳細告知過去14天內的接觸史。

由於比率過低，因此公衛單位無法有效通知接觸者，讓他們及時接受篩檢或自主隔離。因此，洛縣公衛局的岡森豪澤就說，近期的新增個案大增，很可能是因為縣內染病人數越來越多，加上聚會增加，本來無事的人接觸到無症狀染病者，因此感染、發病的人數才會大幅增加。同時，因為天氣變冷，大家聚在室內的機會也變高。

特別是感恩節即將來到，美國 人傳統上就是會大家一起過節。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）擔心，感恩節將成為轉捩點。雖然她個人非常不願意見到這種狀況，但是如果新增個案與住院人數增加趨勢不改，洛縣很快就會達到臨界點，12月很可能就得重新宣布居家令，而且至少維持三周。