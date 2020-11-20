川粉關心投票公正 勝過翻盤

川普 總統私人律師團19日首次公布2020總統大選調查結果，聲稱「目前掌握的大量證據足以翻轉之前點票結果」。兩周來坊間傳得沸沸揚揚，但始終未獲確定的大選作弊説法，似乎多了實證。不過由於傳統上12月中各州就要公布選舉結果，川普的挑戰不僅在法律上面臨硬仗，時間上也相當棘手。

洛杉磯華洋挺川人士認爲，19日的100分鐘記者會，雖然是總統私人律師顧問團的調查報告，但信息非常清楚，具體到時間、地點、人物，而且證人都簽署作證文件，願意承擔法律責任，所有證據是否屬實，相信很快在法庭水落石出。

不少川粉表示，他們目前對大選舞弊調查的關心，已遠遠超出幫助川普翻盤，而是美國公民 最基本的投票權、公民權是否被人玩弄於股掌之間。

「現在最大的挑戰是不能讓生米煮成熟飯，因爲生米中有很多蟲子和沙子」，華人 川粉表示，如果美國大選在目前這種疑點重重下蓋棺定論，不僅會讓許多選民喪失對美國民主的信心，美國的民主選舉也將成爲世界笑話。

不少聲稱中立的民眾表示，無論誰勝誰輸，他們現在最想看的是司法調查，既然出現這麽多的證人，白宮甚至應該成立一個獨立調查小組，專門對本屆選舉進行獨立調查，讓真相大白。

一位華人選民表示，在本次選舉前，他一直非常注意看左右兩邊的電視媒體報導，發現福克斯新聞整天都是川普到各地拉票演説的直播，尤其是最後一個月，川普常常一天跑三、四個地方，每場都是場面浩大；而挺白的CNN、CSNBC等等，幾乎從來沒有看到他們直播白登大規模的現場造勢活動，「兩人的造勢和民眾支持度對比實在太鮮明了」，他說，所以選舉結果出來時，他認爲「白登的命太好了」。