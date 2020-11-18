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防疫升級 橙縣商業活動大受打擊

記者王全秀子／橙縣報導
南海岸購物廣場遵守新的衛生規定，將室內客流量控制在25%。（本報檔案照）
南海岸購物廣場遵守新的衛生規定，將室內客流量控制在25%。（本報檔案照）

橙縣新冠疫情從17日起降為紫色等級，衛生準則更加嚴格，對商家限制更多。按照傳統每年假日季開始後，商家都有許多活動，但今年受疫情影響，許多活動不得不喊停或是搬到網上。疫情反反覆覆，令許多商業活動開了關、關了開，開了又關，民眾幾已失去耐心，迭有怨言。

紫色等級規定餐館不准堂食，只能外賣和在戶外用餐；健身房、教堂、電影院、博物館等也都不准室內運營，全部只能在戶外進行。非雜貨性質的零售店和購物商場的客容量，也須從原來的50%減少到25%。

橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的南海岸購物廣場（South Coast Plaza）17日開始實施新規，將客容量從原來的50%減少控制至25%，商場內的餐館也全面停止堂吃。商場運作方表示，針對新的衛生準則，商場已做調整，譬如一年一度的聖誕樹點燈活動，今年只能轉到網上進行。商場內，小朋友想和聖誕老人拍照，必須隔著玻璃，而不是像以往那樣可以坐在聖誕老人腿上，或是親密接觸。

其實南海岸購物廣場自重新開門後的客流量恢復得相當不錯，尤其是周末。隨著假日季來臨，民眾除了仍可以到商場購物，店家也照樣提供路邊取貨，或戶外購物套間服務。只是一切活動必須保持社交距離，嚴格遵守衛生規定。

聖塔安那（Santa Ana）的寶爾博物館（Bowers Museum）在得知橙縣降級後，董事會召開緊急會議，對外開放的展廳從17日起再次閉館。華裔社區發言人Alice表示，疫情反反覆覆這已是第三次關門了，工作人員心中也很忐忑。因為連迪士尼那樣的大公司，關門少不了裁員，或是員工減少工時以便降低支出。

不過好在寶爾博物館已將很多活動改為線上，譬如每月家庭節，以及為社區免費服務的項目。雖然無法見面，缺少人與人之間的互動，但線上活動的好處是，能收穫不少來自世界各地的遠程觀眾，受益群眾非常廣泛；每月線上活動以及專業知識講座多達幾十種，豐富多彩，讓民眾感受不一樣的樂趣。

由於橙縣的健身房也被迫中止室內運營，令住在羅蘭岡（Rowland Heights）的陳先生不禁大嘆沒有地方可以健身了！原來自洛杉磯縣屬地羅蘭岡的健身房在國慶節前後再次關門後，他好開心至少可以前往橙縣拉哈布拉市（La Habra）的健身房運動，因為這兩個地方相距不遠。

儘管橙縣的健身房有嚴格控制人數的要求，以致門口常有人排隊，他也不敢多抱怨。但17日他說，這下好了橙縣健身房也要關門了！對此，他感到非常無奈。

寶爾博物館再次閉館。（Alice提供）
寶爾博物館再次閉館。（Alice提供）

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