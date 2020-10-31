中國入境新規雙卡關 僑民心寒

有中國籍旅客在機場下跪也無法回中國。（網路圖片）

冬天來臨，去中國 難上加難。中國駐美大使館29日發布美國 赴中國的新冠病毒檢測 新規，不僅要求登機前48小時內在美國做核酸和血清抗體雙檢測，且在中轉國也要求在48小時內完成第二次雙檢測。這對根本無法入境中轉國的美國旅客來說幾乎是不可能完成的任務。一時間轉機票作廢，直飛票多數售罄，剩下的票價瞬間飆升30%以上。有網友感慨，沒有對比就不知傷害，台灣對待海外僑民入境檢測和隔離政策比較人性化。

中國駐美大使館在疫情發生以來頻頻加碼防疫門檻，29日新規一出，哀嚎聲一片。有華人本來訂好11月底東航在歐洲法蘭克福轉機，航空公司規定機票不能退款。29日新規一出，不僅損失之前的2000元機票錢，還要再花4000元買直飛。還有一家三口，本來三人6000元就能回去，現在一張票7000元，三個人就要2萬1000元。

不少網友表示氣憤。有人表示，偌大一個國家，回去的人已提供證明，還要隔離14天。現在竟然要上飛機前48小時內提供兩種證明。每個城市一周就那麼幾班飛機，隔離期間也是付費。海外的中國公民有那麼恐怖麼？

一名網友說，這是變相不允許轉機回國了。地球上哪裡能找到在轉機的候機室做檢測？轉機基本是不可能的。就算是直飛，兩天之內完成核酸和血清抗體雙檢測出結果，難度極大。這意思差不多就是「你們不要回來了」。還有網友說，為啥選11月6日呢？天氣和各國的二次爆發肯定是原因。身邊有點關係或者有點錢的早就給父母買高價票走了。剩下的大概都是窮人，估計祖國也不在乎。

機票業者包先生表示，現在比三、四月份還要麻煩。3月至少還能在日韓歐洲轉機，現在都不行。而年底畢業的留學生和等便宜機票的人都要回去。此舉基本封死旅客去歐洲日韓等地轉機的路。原因一方面是歐洲疫情加重，另外一方面是核酸檢測作假事件頻發，有人PS核酸檢測報告，領館也無法查證真假。所以現在搞雙地雙重檢測。美國出發的旅客不管有無簽證都無法入境，何談檢測？消息一出美聯航直飛機票29日晚直接從單程4000元飆升到5700元，甚至7000元。廈航之前單程票才2500多元，29日機票立即售罄。目前11月6日生效前的轉機還有票，想回去的就要抓緊最後一周。

有網友表示，防疫是每個政府都要面臨的難題，中國明明能做的更好，卻選擇最簡單粗暴的方式，對本國公民多方刁難，就差直接說「你最好別回來」，太讓人心寒！