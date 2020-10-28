爾灣山火 花果山華人感覺如末日

花果山居民撤離時，路上很多車。（孫立清提供）

受絲薇拉都山火 （Silverado Fire）影響，爾灣 市府最初要求爾灣大道（Irvine Blvd）以北的居民全部撤離，而爾灣最北邊的花果山社區（Orchard Hills）是近年新開發的小區，有一半住戶是華人 。他們撤離時雖然擔心，但好在市府和警消部門反應及時，以致撤離時都井然有序。不過有華人回望熊熊山火帶來的濃煙時，不排除感覺像世界末日。

影音來源：孫立清提供／記者王全秀子後製

家住花果山社區的華裔居民Linda鄭強制撤離後，目前在朋友家避難。她表示，26日是該社區回收垃圾的日子，大風將住戶的垃圾箱吹得東倒西歪，垃圾遍地都是，非常狼狽。當天一早還是透過新聞看到絲薇拉都山火，沒料到在大風助攻下，一路就快要燒到家門口。

大約上午9點左右她接到強制撤離警報，透過後院雖然沒有看到火光但有煙霧。鄭小姐表示，雖然手機警報聲音很響，但周圍鄰居似乎沒什麼動靜，當時還在猶豫要不要收拾東西撤離，還好朋友發信息要她做好準備，以防萬一。她收拾準備離開攜帶的物品後，發現山坡煙霧越來越多，於中午11時左右離開，看至很多鄰居從山上開車下來，尤其是華人鄰居很多。透過大家分享的狀態知道，大多數人都去了朋友家或旅館，沒有人去市府提供的避難所。

鄭小姐是兩年前遷入花果山社區居住，這是第一次收到撤離警報。她說，往年一到冬天刮風就很大，甚至透過門縫都能聽到吱吱作響的風聲。而就在此次山火的前一夜，又是刮了一夜風，導致她一晚上都沒有睡好。

另一位華裔居民稱，從來沒有想到山火會離自己住家那麼近，撤離時她看到滿天煙霧仿佛世界末日。

華裔居民孫立清，早在花果山社區剛建好就遷入。他說，26日早6時40分左右絲薇拉都山火一路蔓延，由於當時風非常大，大約一小時後就穿過241號收費公路直逼爾灣北邊。由於疫情他居家辦公，大約上午8時左右電話會議時還覺得問題不大，可是9時左右接到手機警報要求撤離，他透過住家窗戶往外看，火勢似乎已經來到山頂，並伴隨著濃煙。

孫立清表示，他讓太太和小女兒先離開，前往位於爾灣南邊Shady Canyon的朋友家，鄰居們也開始紛紛撤離，因此路上車子很多，非常擁擠。他在家關好門窗，收拾了重要物品也趕往朋友家與太太會合，當他離開時發現山火距離社區越來越近，濃煙滾滾。但他說，雖然大火很近，但小區設計和規劃的很好，種有許多綠植而非乾草，所以他不認為小區建築會燒起來，撤離時也沒有那麼慌張。

他還提到，該社區的華人住戶很多，幾乎有一半以上是華人，大家建立微信群組，平時交流信息互通有無。此次因火災撤離，大多數人都去了朋友家或是周邊酒店避難，暫時沒有聽到有認識的民眾去市府安排的避難所。

雖然27日的風是往東南方向吹，花果山社區已無明顯火勢，但仍有從約巴林達方向吹來的煙霧，只是情況比前一天好很多，有時候可以看到藍天。孫立清指出，目前社區的撤離警報仍未解除，因此鄰居們都在關注山火發展中，大家會配合警消人員，並感謝他們在危急關頭保護社區居民安全，協助大家撤離。