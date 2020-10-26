華裔遇租霸 自宅恐遭拍賣　

疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

新冠疫情 爆發以來，聯邦、加州乃至縣市政府，都推出禁止房東驅趕租客 的臨時禁制令（Eviction Moratorium），但這也令屋主們拿一些「租霸」房客毫無辦法。家住洛杉磯縣雷克伍（Lakewood）市的鄭先生，最近因房客不繳租，無力償還貸款 ，不僅擔憂未來自己將失去房子，甚至因遭房客報復而有家歸不得。

70歲的鄭先生擁有一棟四臥住宅，他住其中一間，另外三間出租給一對有三個孩子的西裔夫婦。他表示這對租客本已租了十年，一直相安無事，他的租金也很公道。

去年這對夫婦離婚，丈夫帶著孩子繼住，但開始不付房租。鄭先生與之商量多次無果，於是去年10月求助朋友介紹律師，辦理驅趕房客手續。卻沒想到這名「律師」不僅沒有執照，騙走他一筆錢，還一拖再拖，最終到了今年初疫情蔓延，政府下令不得驅趕房客。

鄭先生早先曾從銀行做了一筆專給耆老的反向貸款（Reverse Mortgages），利用房屋淨值借貸。但因他現在也無力償還這筆貸款，銀行會從房屋淨值扣取。此外他也無力再支付產業稅，也是銀行從淨值扣取後幫他支付。一年下來，等於已欠了好幾萬，加上之前借的一筆20萬元貸款，雖然銀行現在不要求他還錢，也不收走房屋，但長期下去他擔心終將失去這棟房子。

焦急的鄭先生寄希望於房客能付房租，或搬走以便找其他房客，但房客一開始求情表示此處學區好，孩子上學距離近，又稱特別感激鄭先生多年關照，賴著不肯走。在鄭先生多次試圖驅趕後，這名房客惱羞成怒開始報復，甚至趁他不在家時，闖入他的房間將他的物品搬到車庫，自己睡在鄭先生的床上。因為害怕，如今鄭先生只能住在親戚家，反倒變成有家不能回。

他原本期待疫情早日過去，禁止驅趕令能早日停止，但眼看疫情一天比一天嚴重，各級政府都一次次延長禁令，讓他越來越絕望，每天睡不著覺。即使這位房客有種種威脅行為，已經使其不符合驅趕禁令，但鄭先生試圖求助另一名律師以便驅趕房客時，這名律師不僅收費高昂，也表示因有驅趕禁令，要等到明年才能有所行動。

寄人籬下的鄭先生感到非常無助，稱他「活得沒有一點自尊」，「人生好像沒有哪個地方有希望」。原本擁有一棟房子想要安心養老，卻沒想到遇到這樣的事。他又擔心到明年，許多與他一樣的人的房子都會被迫拍賣，全國的房價也會跌下來，屆時他的房子恐怕也不值錢，他感慨：「我這輩子在美國奮鬥了40年，到頭來卻什麼都沒有了」。