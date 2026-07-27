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挑選防蚊液 不看品牌看有效成分

記者子為/洛杉磯報導
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聖蓋博谷蚊蟲防治區提醒，民眾選購防蚊產品時應查看標籤上的有效成分。（圖源：sgv...
聖蓋博谷蚊蟲防治區提醒，民眾選購防蚊產品時應查看標籤上的有效成分。（圖源：sgvmosquito，翻譯：記者子為）

加州天氣溫暖，蚊子、跳蚤與蜱蟲一年四季都可能出沒，被叮咬後不僅造成皮膚紅腫發癢，還可能傳播疾病。聖蓋博谷蚊蟲防治區（SGV Mosquito）提醒，市面上的防蚊產品並非都經過聯邦環保署（EPA）註冊，民眾選購時應查看標籤上的有效成分。

聖蓋博谷蚊蟲防治區列出四種安全且有效的防蟲成分，包括檸檬桉油（OLE）、避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）及驅蚊酯（IR3535）。只要產品含有其中一種成分，並依標籤說明正確使用，均能預防蚊蟲叮咬。

其中，檸檬桉油又稱對薄荷烷二醇（Para-menthane-diol，PMD），是從檸檬桉樹葉油中衍生的植物性防蟲成分，防護效果可與低濃度的避蚊胺產品相近。這類產品通常帶有較明顯的植物氣味，有噴霧、乳液等不同形式，但不適合3歲以下兒童使用。

避蚊胺是目前研究最充分、使用歷史最久的防蟲成分之一，特別適合防範黑蠅。不同濃度的避蚊胺都能驅趕昆蟲，主要差別在於防護時間長短。含有避蚊胺的產品可供2個月以上兒童使用。

不喜歡避蚊胺氣味的民眾，也可選擇派卡瑞丁。這是一種模仿黑胡椒植物天然成分胡椒鹼的合成防蟲劑。派卡瑞丁無色、幾乎沒有氣味，在相同濃度下，防護效果及持續時間與避蚊胺相近，同樣可供2個月以上兒童使用。

另一種成分驅蚊酯，亦稱EBAAP或Merck 3535。市售形式包括氣霧劑、噴霧及濕巾，可供6個月以上兒童使用。聯邦環保署認為該成分可安全供成人及兒童使用，但須注意避免接觸眼睛。

聖蓋博谷蚊蟲防治區建議，若同時使用防曬乳與防蚊液，應先將可防護長波紫外線（UVA）及中波紫外線（UVB）的防曬乳塗在外露皮膚上，等待乾燥後，再依照產品說明塗抹防蚊液。防蚊液不應塗在衣服覆蓋的皮膚上。

美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，經聯邦環保署註冊的防蟲產品依照指示使用時，對一般成人、孕婦及哺乳期婦女均被證實安全有效。除了上述成分，CDC也將植物衍生的十一酮（2-undecanone）列為可選擇的防蟲成分。民眾可在產品標籤上查找「EPA Reg. No.」註冊編號，代表廠商已向環保署提交產品功效等技術資料。

CDC建議，替兒童使用防蚊液時，成人應先將產品噴在自己手上，再塗抹於孩子臉部，不要直接噴向臉部，也不可塗在兒童的手、眼睛、嘴巴、傷口或發炎皮膚上。家長還可讓孩子穿著能遮住手臂及雙腿的衣物，並在嬰兒車或嬰兒背帶外加裝蚊帳。

此外，戶外活動時可穿著寬鬆的長袖上衣及長褲，或選用經氯菊酯（Permethrin）處理的衣物及裝備。經處理的衣物在多次清洗後仍可能有防護作用，但這類產品不可直接塗抹於皮膚。

精華 FAQ

  • 應先查看標籤上的有效成分與是否有EPA Reg. No.註冊編號，因為經EPA註冊且含DEET、Picaridin、OLE或IR3535的產品，通常才具備證實的防蟲效果。

  • 文章列出4種成分：檸檬桉油OLE、避蚊胺DEET、派卡瑞丁Picaridin與驅蚊酯IR3535；CDC另提到十一酮2-undecanone也可作為選擇。

  • 應先把防曬乳塗在外露皮膚上並等待乾燥，再依產品說明塗防蚊液；避免直接噴臉，也不要塗在手、眼睛、嘴巴、傷口或發炎皮膚上。

加州

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