民進黨立委訪美 聚焦台美合作

沈伯洋接受訪問時談及遭中國通緝時強調，北京意在製造恐懼，但台灣人不會退縮，「愈希望我們少交流，我們就愈要交流」。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨 立法院黨團總召蔡其昌率立委沈伯洋 、王定宇、吳思瑤及陳培瑜訪洛杉磯，美西僑界21日晚在羅斯密市 設宴歡迎，近500人出席。訪團隨後轉往華府，與美方就台海安全、國防及台美經貿合作交流，並透過國會、城市與僑界互動，為台灣爭取更多國際支持。

蔡其昌表示，此行重要任務，是代表民進黨及立法院黨團前往華府，向美方重申維護台海和平穩定、維持現狀並避免戰爭；感謝美方長期在安全及軍事合作上的支持，同時強化台灣自我防衛能力；並深化台美經貿合作，鼓勵台灣企業赴美投資。談到遭中國制裁，他形容這是「民主的勳章」，不會因此停止國際交流。

遭中國列為通緝對象的沈伯洋表示，北京對他採取制裁、通緝及跨境鎮壓，目的都是製造恐懼，迫使當事人減少發言與國際交流，「對方愈希望我們少交流，我們就愈要交流；愈希望我們少說話，我們就要說得更多」。

台美國會議員聯誼會會長王定宇表示，台美關係建立在共同信念、民主價值及維護區域和平穩定的基礎上，十餘年來持續深化，不因任何政黨執政而改變。

陳培瑜則表示，台灣歷史與民主發展需要透過教育、文化及出版傳承，避免台灣的故事遭中國或其他政治力量的敘事混淆。

國策顧問田詒鴻表示，海外僑胞關心台灣的民主自由、國際地位及安全情勢，希望透過訪團了解台灣最新發展，也盼立委將僑界的聲音帶回台灣。她強調，海外僑胞雖身在美國，仍堅定支持台灣，持續作為台灣民主的重要後盾。

民進黨立委訪團出席美西僑界歡迎晚宴，與僑界貴賓一同在台上比出加油手勢，為訪美行程與台北市長選戰造勢。（記者張庭瑜/攝影）

立委吳思瑤以沈伯洋競選總幹事身分受訪，回顧參選士林北投立委時，曾從民調落後一路翻轉勝選，強調只要凝聚支持，就沒有不可能的任務。（記者張庭瑜/攝影）

王定宇受訪表示，台美關係建立在共同信念與民主價值之上，十餘年來持續深化，並呼籲朝野加快國防預算與相關產業審議，避免延宕台灣國防與經濟發展。（記者張庭瑜/攝影）

蔡其昌接受媒體訪問，說明此行代表民進黨與立法院黨團赴華府，就台海和平、國防及台美經貿與美方交流；他並將以中華職棒大聯盟會長身分，赴紐約大都會「台灣日」開球並拜會大聯盟主席。（記者張庭瑜/攝影）

美西僑界歡迎晚宴現場氣氛熱烈，訪團立委與僑界貴賓同框，全場高喊「沈伯洋加油」，為其台北市長選戰打氣。（記者張庭瑜╱攝影）

田詒鴻表示，海外僑胞十分關心台灣的民主自由、國際地位與安全情勢，將持續作為台灣民主的重要後盾。（記者張庭瑜/攝影）