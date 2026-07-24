民進黨立委訪美 聚焦台美合作
民進黨立法院黨團總召蔡其昌率立委沈伯洋、王定宇、吳思瑤及陳培瑜訪洛杉磯，美西僑界21日晚在羅斯密市設宴歡迎，近500人出席。訪團隨後轉往華府，與美方就台海安全、國防及台美經貿合作交流，並透過國會、城市與僑界互動，為台灣爭取更多國際支持。
蔡其昌表示，此行重要任務，是代表民進黨及立法院黨團前往華府，向美方重申維護台海和平穩定、維持現狀並避免戰爭；感謝美方長期在安全及軍事合作上的支持，同時強化台灣自我防衛能力；並深化台美經貿合作，鼓勵台灣企業赴美投資。談到遭中國制裁，他形容這是「民主的勳章」，不會因此停止國際交流。
遭中國列為通緝對象的沈伯洋表示，北京對他採取制裁、通緝及跨境鎮壓，目的都是製造恐懼，迫使當事人減少發言與國際交流，「對方愈希望我們少交流，我們就愈要交流；愈希望我們少說話，我們就要說得更多」。
台美國會議員聯誼會會長王定宇表示，台美關係建立在共同信念、民主價值及維護區域和平穩定的基礎上，十餘年來持續深化，不因任何政黨執政而改變。
陳培瑜則表示，台灣歷史與民主發展需要透過教育、文化及出版傳承，避免台灣的故事遭中國或其他政治力量的敘事混淆。
國策顧問田詒鴻表示，海外僑胞關心台灣的民主自由、國際地位及安全情勢，希望透過訪團了解台灣最新發展，也盼立委將僑界的聲音帶回台灣。她強調，海外僑胞雖身在美國，仍堅定支持台灣，持續作為台灣民主的重要後盾。
蔡其昌表示，訪團赴華府主要是代表民進黨與立法院黨團，向美方重申維持台海和平穩定、避免戰爭，並感謝美方在安全與軍事合作上的支持，同時推動台美經貿交流與投資合作。 訪團先在洛杉磯接受僑界歡迎，之後前往華府與美方、國會、城市及僑界互動，藉由多層次交流傳達台灣立場，爭取更多國際理解、支持與合作空間。 蔡其昌把中國制裁形容為「民主的勳章」，強調不會因此停止交流；沈伯洋則指出，北京藉制裁、通緝與跨境鎮壓製造恐懼，但越想讓台灣少交流，台灣就越要走出去。
精華 FAQ
蔡其昌表示，訪團赴華府主要是代表民進黨與立法院黨團，向美方重申維持台海和平穩定、避免戰爭，並感謝美方在安全與軍事合作上的支持，同時推動台美經貿交流與投資合作。
訪團先在洛杉磯接受僑界歡迎，之後前往華府與美方、國會、城市及僑界互動，藉由多層次交流傳達台灣立場，爭取更多國際理解、支持與合作空間。
蔡其昌把中國制裁形容為「民主的勳章」，強調不會因此停止交流；沈伯洋則指出，北京藉制裁、通緝與跨境鎮壓製造恐懼，但越想讓台灣少交流，台灣就越要走出去。
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