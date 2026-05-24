天普市垃圾清運費 7月起擬漲4.4%

天普市擬自7月1日起調漲垃圾清運費4.4%，64加侖住家垃圾桶月費將增至48.82元。（本報檔案照片）

洛杉磯 縣天普 市議會日前審議Athens Services提出的年度垃圾清運費調漲案，擬自7月1日起調高4.4%，包括3.4%依消費者物價指數（CPI）調整及1%設備汰換費。若獲通過，標準64加侖住家垃圾桶月費將由46.76美元調升至48.82美元，每月增加2.06美元。

根據市府提交市議會的備忘錄，市府2021年2月與Athens Services簽署第三次修訂合約，配合加州1383號法案（SB 1383）推動廚餘及有機廢棄物回收，同時授權業者每年可依「洛杉磯-長堤 -安那罕」都會區消費者物價指數（CPI-U）申請最高5%調整，另可加收1%設備汰換費。

Athens Services於4月30日向市府提出調漲申請，指出2025年3月至2026年3月「洛杉磯-長堤-安那罕」（Anaheim）地區消費者物價指數增加3.4%，加計1%設備汰換費後，總調幅為4.4%。市府表示，此次調幅符合雙方合約規定。除住家垃圾費外，商業垃圾服務費也將同步調整，例如每周收運一次的一立方碼商業垃圾桶月費，將由219.26美元提高至228.91美元，每月增加9.65美元。

文件顯示，新費率涵蓋單戶住宅、多戶住宅、商業垃圾桶、臨時垃圾桶及大型廢棄物等多項服務，其中96加侖住宅垃圾桶月費將調至53.70美元，32加侖垃圾桶則調至43.93美元。垃圾費調整將影響住家及商業用戶，但不影響2026至2027財政年度市府預算。市府表示，此案有助維持公共衛生與城市環境品質。