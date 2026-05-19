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鐵錘敲頭、熱油澆身 中餐館華人員工慘死

休士頓訊
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47歲的嫌犯Christopher Lee Bowden被指控犯有謀殺罪。（休士...
47歲的嫌犯Christopher Lee Bowden被指控犯有謀殺罪。（休士頓警局）

德州休士頓（Houston）近日發生一起可怕的命案，一名在中餐館工作的華人男員工，被發現慘死店內，屍首躺在廚房區域。被害人頭部被鐵錘猛烈襲擊，身上還被潑熱油，信用卡、手機都在熱油中溶化。現場監控記錄嫌疑人作案全過程，手段十分殘忍。

據FOX、ABC等多家媒體報導，兇案發生在休士頓貝萊爾大道（Bellaire Boulevard）Alief商場一家名為好樂迪（Tropical Tea）中餐館內。

警方稱，死者為54歲的陳春（Chun Chen，音譯），也有報導指出被害人名叫陳春峰 (Chun Fong Chen，音譯)。案發在5月8日，中餐館一名同事因長時間沒有收到陳春的消息，隨後前往店內查看，結果發現他倒臥在廚房區域，頭部有明顯鈍器傷，已經死亡。

執法人員調閱現場監控後發現，案發當晚，一名嫌疑男子從餐館後門潛入，走向當時在吧台後面的陳春。嫌犯使用手中的鐵錘反覆襲擊陳春頭部致其倒地。畫面顯示，即便被害人已經躺在地上，男子仍繼續用錘子擊打他。

警方表示，嫌犯之後放下鐵錘，開始翻找店內收銀機裡的現金。其他店員指出，收銀抽屜平時約有100美元現金，但警方調查時發現，除留下一些硬幣，其餘現金全部被盜。更令人震驚的是，警方表示，被害人遭襲倒在地上後，嫌犯又從廚房炸鍋中端出熱油，直接潑向受害者。調查人員第二天到場時發現，被害人附近的手機和信用卡，都已經在高溫中溶化變形。

監控畫面還記錄，嫌疑人殘忍殺害陳春逃離現場時，開走被害人的迷你廂型車，警方後來在現場附近找到這部被盜車輛。

5月13日，47歲嫌犯Christopher Lee Bowden被逮捕，並被指控犯有謀殺罪，他是一名遊民。根據法庭文件，Bowden被指控用錘子擊打陳，導致其死亡，法庭文件稱嫌犯當時試圖入室行竊或搶劫。

兇案發生在一家名為好樂迪（Tropical Tea）的中餐館內。（谷歌地圖）
兇案發生在一家名為好樂迪（Tropical Tea）的中餐館內。（谷歌地圖）

中餐館 華人 休士頓

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