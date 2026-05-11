南加表彰非凡母親 佳音社用音樂戲劇獻愛

長期支持佳音社活動的林大衛（左）和太太在現場分享感受。（記者張宏╱攝影）

由佳音社主辦，世界日報 協辦的第35届「慈母手中線」9日在鮑爾溫公園表演藝術中心舉辦，現場座無虛席，大家透過音樂、舞蹈與戲劇的方式，向辛勞奉獻的母親們獻上最誠摯敬意。活動當天表彰三位華洋社區的「非凡母親」。

「非凡母親」的故事，展現出母愛可以跨越血緣和國界，鄭愛珠再婚後重組家庭，帶著自己孩子與丈夫的兩名青少年子女共同生活，並再育一子，形成四個孩子的家庭結構。鄭愛珠表示，她有四個兒子，他們來自不同的家庭和背景。孩子是非常敏感的，他們知道誰是真正愛他們的人。他們夫婦對每一個孩子都非常公平，並不會因為你是誰、來自哪裡，就有不同待遇。在婚姻中，難免有誤會衝突，或者有人突然情緒爆發不高興，可能會罵孩子或出現一些情緒性反應。而她通常應對方式是默默禱告，人在氣頭上，什麼傷人的話都有可能說，因此等到對方情緒比較平穩後，再去提醒哪些地方做錯、需要調整，通常效果比較好。

曹錫華有八個孩子，孩子們和媽媽宛如姐妹朋友，她表示，全家幸福快樂最重要。而美國母親柏莉收養兩名來自中國的身障兒童，長期投入照顧與醫療支持，展現跨文化的母愛與承擔。中美慈愛基金會會長沈群曾為柏莉一家送去支票，他表示，當時柏莉和他說，平時其實也會收到一些捐款，但大部分都是來自教會的弟兄姐妹。第一次收到中國人的捐款，這筆錢會讓孩子知道家鄉的人沒有忘記他們。

今年節目有別以歌舞為主的母親節慶祝方式，透過原創舞台劇和短劇形式，以更貼近現實內容引發共鳴。舞台劇「媽媽門」以「門」為意象，象徵母親擁抱是最溫暖連結。故事圍繞兩代母親的關係展開，劇情和台詞都很貼近華人生活。

佳音社社長鄒王見山表示，「慈母手中線」活動自1989年舉辦以來，深受社區母親與家庭歡迎，每年選拔的非凡母親不以社會地位或職業成就為標準，而是著重真實生活中的付出與影響力。希望能夠表達對母親的愛及對生命的讚美，她也感謝先生多年在背後的支持及所有義工和贊助者的幫助。

活動還包括合唱表演、小提琴演奏及歡樂大抽獎，有六名幸運觀眾抽中百美元禮卡。現場每個觀眾亦獲得精美伴手禮。

三位「非凡母親」左起依次是鄭愛珠、曹錫華和柏莉。（記者張宏╱攝影）

舞台劇「媽媽門」以「門」為意象，象徵母親擁抱是最溫暖連結。（記者張宏╱攝影）

佳音社社長鄒王見山（左）感謝先生鄒哲的支持。（記者張宏╱攝影）

第35届「慈母手中線」表彰三位「非凡母親」。（記者張宏╱攝影）